為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

整個高雄都是遊樂園 陳其邁邀大小朋友一起來海洋童樂會

高雄海洋童樂會邀孩童同樂，陳其邁提醒大朋友也可以玩、但小朋友優先。（文化局提供）

高雄海洋童樂會邀孩童同樂，陳其邁提醒大朋友也可以玩、但小朋友優先。（文化局提供）

2024/04/01 12:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024高雄海洋狂想曲、歡樂大冒險活動，將於4月4日至7日在衛武營都會公園東側草坪登場，市長陳其邁今天表示，整個高雄都是遊樂園，歡迎大小朋友一起來，大朋友也可以玩，但是要記得是兒童節、小朋友優先。

陳其邁說明，海洋童樂會高雄總動員將在衛武營舉行，昨天自己在場都玩得很開心，看到每個小朋友在大王烏賊玩完後又去找鯨魚，然各式各樣不同的場域體驗融入環保、永續，還有許多策展單位級創意市集。

他指出，相信在兒童節時，來高雄絕對會是全台首選，尤其高雄是以城市劇團概念，包括動物園、科工館還有各式的遊樂景點，只要是小朋友都有不同折扣的優惠，12歲以下小朋友在兒童節期間，搭乘輕軌、公車都免費，希望大家可多利用大眾運輸工具，能夠盡情享受在高雄具有海洋氣息的兒童節，歡迎大家來。

陳其邁進一步提到，大朋友也可以玩，但是要記得是兒童節，小朋友優先、人太多就不要去跟小孩擠，旁邊還有很多創意市集可以逛逛。

他鼓勵民眾，其實高雄東九區、海邊都很不錯，可利用公車、大眾運輸系統前往，走得越遠，賺得越多，而海洋遊樂園（海洋狂想曲 歡樂大冒險）裡面還有一些劇場演出，也有很多互動式的展演，所以來高雄就對了。

高雄海洋童樂會邀孩童同樂，陳其邁提醒大朋友也可以玩、但小朋友優先。（文化局提供）

高雄海洋童樂會邀孩童同樂，陳其邁提醒大朋友也可以玩、但小朋友優先。（文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
【藝術文化】兒童節來去故宮 系列活動「藝」起玩
2024/04/01 05:30

【藝術文化】兒童節來去故宮 系列活動「藝」起玩
《彰化》3米高「暴龍」現身鹿港 3千親子嗨翻
2024/04/01 05:30

《彰化》3米高「暴龍」現身鹿港 3千親子嗨翻

永康永大路商圈夯 高質感輕豪宅當紅
新北童樂節開鑼 兒童節禮物自己選
2024/04/01 05:30

新北童樂節開鑼 兒童節禮物自己選
【藝週末．藝週推薦活動】Fun大想像的海洋狂想曲─兒童節來高雄陸上最大海洋樂園冒險趣
2024/03/31 05:30

【藝週末．藝週推薦活動】Fun大想像的海洋狂想曲─兒童節來高雄陸上最大海洋樂園冒險趣

聲寶急凍雙洗淨 6大科技全方位防護
新北童樂節大都會公園揭幕 學童憑卡4/4-4/7免費搭雙北捷運
2024/03/30 20:14

新北童樂節大都會公園揭幕 學童憑卡4/4-4/7免費搭雙北捷運
台北萬豪兒童節連假歡樂三重奏 12歲以下孩童完成指定任務免費吃到飽
2024/03/30 15:04

台北萬豪兒童節連假歡樂三重奏 12歲以下孩童完成指定任務免費吃到飽
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播