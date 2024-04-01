整個高雄都是遊樂園 陳其邁邀大小朋友一起來海洋童樂會

高雄海洋童樂會邀孩童同樂，陳其邁提醒大朋友也可以玩、但小朋友優先。（文化局提供）

2024/04/01 12:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕2024高雄海洋狂想曲、歡樂大冒險活動，將於4月4日至7日在衛武營都會公園東側草坪登場，市長陳其邁今天表示，整個高雄都是遊樂園，歡迎大小朋友一起來，大朋友也可以玩，但是要記得是兒童節、小朋友優先。

陳其邁說明，海洋童樂會高雄總動員將在衛武營舉行，昨天自己在場都玩得很開心，看到每個小朋友在大王烏賊玩完後又去找鯨魚，然各式各樣不同的場域體驗融入環保、永續，還有許多策展單位級創意市集。

他指出，相信在兒童節時，來高雄絕對會是全台首選，尤其高雄是以城市劇團概念，包括動物園、科工館還有各式的遊樂景點，只要是小朋友都有不同折扣的優惠，12歲以下小朋友在兒童節期間，搭乘輕軌、公車都免費，希望大家可多利用大眾運輸工具，能夠盡情享受在高雄具有海洋氣息的兒童節，歡迎大家來。

陳其邁進一步提到，大朋友也可以玩，但是要記得是兒童節，小朋友優先、人太多就不要去跟小孩擠，旁邊還有很多創意市集可以逛逛。

他鼓勵民眾，其實高雄東九區、海邊都很不錯，可利用公車、大眾運輸系統前往，走得越遠，賺得越多，而海洋遊樂園（海洋狂想曲 歡樂大冒險）裡面還有一些劇場演出，也有很多互動式的展演，所以來高雄就對了。

高雄海洋童樂會邀孩童同樂，陳其邁提醒大朋友也可以玩、但小朋友優先。（文化局提供）

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