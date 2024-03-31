為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高雄民眾徒手活捉夜鷺 農業局：最重可罰30萬元

柴山志工巡山隊目擊民眾徒手捕捉夜鷺。（郭高義提供）

柴山志工巡山隊目擊民眾徒手捕捉夜鷺。（郭高義提供）

2024/03/31 19:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄柴山志工巡山隊於柴山滯洪池，發現民眾徒手捕捉夜鷺，經制止才放走夜鷺，勸說民眾維護生態；農業局表示，民眾任意獵捕野生動物，可開罰6萬至30萬元，提醒民眾留意避免觸法。

水利局打造柴山滯洪池，迎來大批水禽、冬候鳥棲息覓食，柴山志工巡山隊觀察到近千隻鳥類，其中水禽、冬候鳥超過200隻，打破紀錄盛況空前，拚成柴山完整鳥類生態，成為高雄生態廊道一環。

柴山志工巡山隊超級巡山員郭高義發現民眾徒手捕捉夜鷺，經他出面制止，民眾才放走夜鷺，辯稱以為夜鷺受傷，才會看牠是否受傷，郭高義勸說民眾不要捕捉、干擾鳥類，以維護鳥類生態。

農業局表示，夜鷺「暗公鳥」屬夜行性，傍晚黃昏是牠們最常被看到的活動時間，夜鷺通常成小群活動於溪流、池塘或魚塭地帶，平時縮著脖子單腳站立，頭部及背部為具有光澤的藍黑色，並有2至3根白色的長飾羽，是滿容易辨認的鷺科。

農業局指出，根據野生動物保育法規範，民眾不可以任意獵捕野生動物，保育類與非保育類的野生動物都不能隨意飼養，以獵捕一般野生動物而言，依據野生動物保育法49條規定將處6萬至30萬元罰鍰。

農業局呼籲民眾如果在登山或野外發現受傷、落單鳥類，請不要自行帶回家飼養，可以撥打1999市民專線，通報農業局前往協助或諮詢。

柴山志工巡山隊目擊民眾徒手捕捉夜鷺。（郭高義提供）

柴山志工巡山隊目擊民眾徒手捕捉夜鷺。（郭高義提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本阿嬤見溪裡「有企鵝在沖涼」 孫一看驚︰那是夜鷺啦！
2023/06/29 20:01

日本阿嬤見溪裡「有企鵝在沖涼」 孫一看驚︰那是夜鷺啦！
澎湖西嶼箱網才遭大鯊魚入侵開殺戒 又傳夜鷺趁隙偷魚
2023/06/06 19:42

澎湖西嶼箱網才遭大鯊魚入侵開殺戒 又傳夜鷺趁隙偷魚
坪林水岸「白鷺鷥公寓」美景再現 黃宗信拍鳥成生態達人
2023/04/28 13:52

坪林水岸「白鷺鷥公寓」美景再現 黃宗信拍鳥成生態達人
夜鷺疑遭獸夾斷掌 台南山上水道博物館送醫救治
2023/03/19 10:52

夜鷺疑遭獸夾斷掌 台南山上水道博物館送醫救治
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播