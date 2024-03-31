阿伯好奇看施工跌落2米坑輕傷 高雄水利局：已覆蓋開孔處

蔡姓男子好奇看施工跌落2米坑輕傷。（讀者提供）

2024/03/31 18:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名蔡姓男子昨天傍晚行經三民區河北路、中華路口，水利局包正施作過路溝，蔡男好奇手撐臨時圍籬看施工，整個人跌落2米深施工坑洞，所幸輕傷無大礙；水利局今表示，施工圍籬採活動式鋼管護欄符合規定，開孔處先以臨時鐵板覆蓋，將加強防墜設施，增設警示燈、牌，避免人車掉落。

水利局進行河北路抽水站工程，施作過路段排水溝，要連接中華路側溝，一名蔡姓男子（78歲）昨天傍晚在旁觀看施工，疑因雙手撐住臨時圍籬力道過大，導致臨時圍籬傾倒，連人摔入2米深工地坑洞，大約長1米2、寬50公分，路過民眾見狀架梯深入坑中救人，所幸蔡男僅手腳及臉部輕微擦挫傷，初步包紮後送醫無大礙。

水利局今表示，依據契約施工圍籬規範，臨時開挖得採簡易式圍籬，現場採用活動式鋼管護欄，符合工程設計圖說，底部已用H型鋼做為基礎結構，以增加護欄本身的自重，避免輕微碰撞而有位移或傾倒的情形發生，且與每單元護欄裝設警示設施。

此外，護欄與開孔間距離60公分，設置方式與位置符合規定，一般施工中會將活動式護欄依實際施工需求空間向外移設，收工後再將活動式護欄往內移置縮小圈圍面積，降低人車通行的影響。

水利局已先將開孔處以臨時鐵板覆蓋，將加強防墜落措施，增設警示標、警示牌，避免人車掉落，並加速趕工，預計4月底完工，呼籲民眾施工期間，不要靠近施工圍籬。

蔡姓男子好奇看施工跌落2米坑輕傷。（讀者提供）

水利局已完成覆蓋開孔處，並加強防墜、警示設施。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法