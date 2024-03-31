瑪莎拉蒂路口欲左轉又直行 釀後方5車連環撞1人送醫

1輛黑色瑪莎拉蒂轎車在路口見禁止左轉號誌後改直行，反釀成後方5車連環撞車禍。（民眾提供）

2024/03/31 09:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市新興區中華三路近光復一街口，今天（31日）凌晨2點多發生一起5車連環撞的車禍，1輛瑪莎拉蒂轎車於路口欲左轉又直行，後方3輛計程車因此減速，未料遭後方1輛白色轎車追撞，又波及對向1輛計程車，共造成1輛轎車車與4輛計程車的連環撞，瑪莎拉蒂轎車則完好無事。

新興分局自強所指出，當時瑪莎拉蒂駕駛王男（28歲）沿中華三路北上行駛，靠近光復一街口時，原欲打算左轉，但見路口有禁止左轉號誌後欲改持續直行。

當時在瑪莎拉蒂後方有3輛計程車，駕駛分別是林男（50歲）、許男（58歲）、洪男（41歲）見狀連忙減速停下，避免撞到前方的瑪莎拉蒂變成「目屎那滴」，但後方王男（34歲）開著白色轎車未保持安全車距，追撞到前方3輛計程車，白色轎車又衝到對向再撞上另一輛鄭男（38歲）駕駛的計程車，形成1輛轎車與4輛計程車的5車連環撞，白車駕駛王男有輕微挫傷送醫，而瑪莎拉蒂轎車幸未被撞。

這起車禍一度造成中華三路快車道因車禍無法行駛，警方於現場實施交通管制，並通知清潔隊與拖吊車到場處理，順利在清晨4點左右清除完畢，使交通恢復正常。

白色轎車未保持安全距離，追撞4輛計程車，白色轎車側翻，駕駛輕傷送醫。（民眾提供）

警方找來吊車將肇事的白色轎車移離現場。（民眾提供）

5車連環車禍造成中華三路近光復一街口一度無法通行，於清晨4點後排除。（民眾提供）

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