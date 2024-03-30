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高雄青梅「梅」好鮮採 4月中上架量販店辦30場DIY

高雄市農業局將舉辦青梅食農教育體驗。（記者陳文嬋攝）

高雄市農業局將舉辦青梅食農教育體驗。（記者陳文嬋攝）

2024/03/30 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄是全國最大有機青梅產區，今年結果率比去年減少3成以上，不過果實飽滿比去年大又品質好，高雄市甲仙農會與加工業者展開收購手採梅，農業局將於4月中旬媒合上架大型量販店，舉辦30場DIY行銷活動，同步上架「高雄首選電商平台」，方便民眾多元選購青梅。

高雄梅子種植面積1400公頃，橫跨六龜、甲仙、桃源、那瑪夏等4區，是全國最大有機青梅產區，今年開花率6至7成，但氣候異常忽冷忽熱，結果率比去年減少3成以上，不過果實飽滿比去年大，以大小果比例約7比3。

高雄青梅品質好受歡迎，今年5元硬幣以上大小果實約6到7成，適合加工製成各式梅產品，甲仙農會與加工業者展開收購手採梅，每公斤收購價33到38元，竿採梅預計清明節過後，配合農糧署開始收購，農業局說，目前價格與數量未定，應該與去年相差不多。

農業局將於4月中旬與家樂福、大潤發合作，輔導甲仙及六龜區農會新鮮直送青梅上架大型量販店，推出至少30場DIY青梅農產行銷活動，同步上架「高雄首選電商平台」，民眾也能網購青梅在家DIY。

農業局也將於微風市集舉辦3場青梅食農教育體驗，包括新客家文化園區、高雄物產館蓮潭旗艦店、鳳山婦幼青少年活動中心，輔導甲仙農會結合寶來竹林休閒農業園區，開辦多場脆梅、梅醋DIY活動，民眾暢遊旗美地區，還能到梅園體驗手作樂趣。

高雄是全國最大有機青梅產區，今年青梅果實飽滿比去年大。（記者陳文嬋攝）

高雄是全國最大有機青梅產區，今年青梅果實飽滿比去年大。（記者陳文嬋攝）

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