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高雄前鎮等5區無預警停水 水公司完成搶修：今晚24時恢復供水

高雄前鎮等5區10萬多戶無預警停水，水公司表示已完成破管搶修，預計今晚24時恢復供水。（記者陳文嬋攝）

高雄前鎮等5區10萬多戶無預警停水，水公司表示已完成破管搶修，預計今晚24時恢復供水。（記者陳文嬋攝）

2024/01/29 20:48

首次上稿 20:01
更新時間 20:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司位於小港區沿海二路1750mm管線今突然破管漏水嚴重，造成高雄市前鎮等5區無預警停水，扣掉大樓影響約4萬5千戶，水公司今晚表示，目前已完成破管搶修，預計今晚24時恢復供水。

水公司第七區管理處今晚表示，小港區沿海二路通往鳳山給水廠1750mm送水管線老舊，今天下午突然破管漏水，水公司緊急開挖後，發現管線漏水嚴重、施工困難，必須進一步減少供水，才能進行緊急搶修工程。

水公司指出，高雄市前鎮、苓雅、新興、前金、鼓山區今晚全區停水，扣除大樓不受影響，大約4萬5千戶停水，管線已於今晚7時完成修復，但因送水到家戶需要時間，預計今晚24時恢復供水。

其中前鎮、鼓山區今擴大全區停水，原本前鎮區振興等26里、鼓山區雄峰等14里今配合台電停電施工停水，不料小港區沿海二路1750mm管線突然破管漏水嚴重，水公司擴大全區停水辦理緊急搶修工程，新增停水區域預計今晚24時恢復供水，另前鎮區振興等26里、鼓山區雄峰等14里維持1月30日下午14時恢復供水。

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