鳳山水庫埋新管引安全疑慮 居民拒領回饋金拉布條抗議
〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳳山水庫2條輸水管線汰舊換新工程剛開展，即引起高雄市大寮區義仁、昭明里居民對水管安全性疑慮，里長除了拒領回饋金抗議，今天發動居民前往鳳山水庫拉布條抗議，要求立即停工，水公司同意春節後召開說明會，暫時化解對峙僵局。
鳳山水庫正進行的管線汰舊換新工程，分別有水公司南區工程處施工的口徑2200公厘原水管，從東港溪引水至鳳山水庫，為經濟部列管的備援幹管，已於1月中旬動工；另為七區處的「鳳山廠至鳳林路汰換管線工程」，為1500公厘清水管，主要輸送工業用水至林園、大發工業區，動工在即。
義仁里長許明得、昭明里長張簡助昇下午帶領居民到鳳山水庫東門，掛上「堅決反對自來水管設在義仁里」、「草菅人命」等布條，要求立即停工，南區工程處派員接受居民陳情。
許明得指出，2200公厘原水管從高屏溪上岸後，沿線經過林園區林內、潭頭、中厝及大寮區義仁、昭明五個里，經過義仁里時，連同七區處即將施工的清水管、舊管，將鳳林路的200多戶住宅「前後包抄」。
他說，鳳山水庫於1984年啟用，當初埋管深度距離地面只有50公分，也曾發生水管破裂事件，他表示，汰換後管線口徑加大，被水管包圍的民宅威脅性也跟著加大，居民惶惶終日，已經拒領工程回饋金192萬元表達反對心聲，水公司仍執意施工。
南區工程處表示，汰舊換新工程的原水管線為延性鑄鐵管，比之前的混凝土管安全性更高，且埋管深度至少有1、2公尺，施工範圍都在水公司土地，接近民宅的為七區處清水管線。
南區工程處說，原水管線為列管工程，有在年底完工的壓力，將在春節過後召開說明會，期能化解民眾疑慮。