為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

黃色小鴨帶動人潮 高雄輕軌昨運量71328人次創新高

搶看黃色小鴨，民眾選擇輕軌作為交通工具。（記者李惠洲攝）

搶看黃色小鴨，民眾選擇輕軌作為交通工具。（記者李惠洲攝）

2024/01/29 18:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕黃色小鴨睽違10年重回高雄愛河灣，賞鴨人潮爆棚，帶動輕軌搭乘人數，根據高捷公司今天下午最新統計，輕軌週日（28日）單日運量71328人次，已經創下歷史新高！27、28日兩天共湧入14萬1432人次搭輕軌。

黃色小鴨席捲高雄，根據觀光局的人流監測，2隻黃色小鴨搭配「冬日遊樂園」，27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，28日再湧入28萬人次，總計頭2天吸引超過60萬人。

高雄再次引爆黃色小鴨狂潮，許多民眾選擇搭乘輕軌到愛河灣賞鴨，從駁二大義站或旅運中心站下車，只要走一小段就可看到小鴨，使得周末假日的輕軌班班客滿，像擠沙丁魚一樣，不少乘客還擠不上車。

高捷公司上午公布的數據， 27日輕軌單日運量68300人次、28日69279人次；但下午又上修數據，27日單日運量是70104人次、28日更衝上71328人次的新高，已打破2022跨年的70858人次歷史紀錄。

對此，高捷公司解釋說，是因這兩天的搭乘量太大，數據回傳較慢導致。

另有乘客抱怨輕軌班距太久，高捷公司表示，輕軌營運時間為上午6點半至晚間10點，班距為尖峰時段10分鐘、離峰15分鐘，平日尖峰為上午6點半至8點半、下午4點半至6點半，假日及過年的尖峰均為下午1點至6點。

高捷公司強調，黃色小鴨活動期間，已規劃區間車及加班車因應，因活動熱潮及適逢全線試營運免費搭乘，人潮較踴躍，以上週末實際班次而言，已比平常假日，增開10趟車次，局部區域班距最密可達5分鐘。將依上週經驗，規劃調整本週六日的行車模式，加班車和區間車會因應人潮湧出時段做調整，車站也會加派人員服務，導引上下車。

高雄輕軌週日（28日）單日運量71328人次，創下歷史新高，車廂內連站位都沒空間。（記者葛祐豪攝）

高雄輕軌週日（28日）單日運量71328人次，創下歷史新高，車廂內連站位都沒空間。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳其邁鳳山廟宇發紅包 透露黃色小鴨「還有很多彩蛋」
2024/01/29 17:03

陳其邁鳳山廟宇發紅包 透露黃色小鴨「還有很多彩蛋」
黃色小鴨人潮爆棚 2天60萬人朝聖
2024/01/29 13:51

黃色小鴨人潮爆棚 2天60萬人朝聖

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
冬日遊樂園「療癒森林」 5組台日大型充氣藝術作品撫慰人心
2024/01/29 13:44

冬日遊樂園「療癒森林」 5組台日大型充氣藝術作品撫慰人心
Super Junior銀赫朝聖黃色小鴨 網敲碗紅髮艾德
2024/01/29 08:05

Super Junior銀赫朝聖黃色小鴨 網敲碗紅髮艾德

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播