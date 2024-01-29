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黃色小鴨人潮爆棚 2天60萬人朝聖

黃色小鴨重回高雄愛河灣，頭2天展期狂吸60萬人朝聖！（記者李惠洲攝）

黃色小鴨重回高雄愛河灣，頭2天展期狂吸60萬人朝聖！（記者李惠洲攝）

2024/01/29 13:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕黃色小鴨睽違10年重回高雄愛河灣，賞鴨人潮爆棚，高雄市觀光局統計，週六（27日）、週日（28日）頭2天展期，狂吸60萬人朝聖！

高雄市觀光局今天指出，2隻黃色小鴨搭配「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，1月27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，28日再湧入28萬人次，總計2天吸引超過60萬人，再次引爆黃色小鴨狂潮。

位於高雄港16-18號碼頭的碼頭樂園，裝置藝術「屁屁鴨」也引起民眾熱烈討論；現場的大型氣墊、黃色球池、小火車等高人氣遊樂設施，成為孩童玩樂的天堂，再搭配紙風車劇團、街頭藝人表演及美食餐飲市集，將一起陪伴民眾到2月25日。

高雄市觀光局長高閔琳表示，今年特別邀請2隻小鴨，希望帶給大家雙倍幸運的祝福，觀光局也特別推出「賞鴨教戰守則」，整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）、冬日遊樂園（16號碼頭），分別觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣的互動照片。

觀光局補充說明，16-18號碼頭樂園有一系列療癒的裝置藝術作品、大型氣墊、遊樂設施和美味餐飲市集，遊樂設施於每天下午2點發放免費遊園劵，開放時間為週一至週四下午3點至6點、週五至週日及農曆年初一至初五為下午3點至晚上9點。

黃色小鴨席捲高雄，民眾也選擇搭乘輕軌前往愛河灣，欣賞可愛的小鴨，高捷公司統計輕軌27、28日的單日運量，都各逼近2022跨年的歷史新高，2天合計高達13萬7579人次搭乘，幾乎班班客滿。

黃色小鴨游進愛河灣，每晚還有燈光秀。（記者李惠洲攝）

黃色小鴨游進愛河灣，每晚還有燈光秀。（記者李惠洲攝）

裝置藝術「屁屁鴨」（左）引起民眾熱烈討論。（圖由觀光局提供，照片出處：阿捷的打飯班）

裝置藝術「屁屁鴨」（左）引起民眾熱烈討論。（圖由觀光局提供，照片出處：阿捷的打飯班）

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