高雄鳳山惡霸出獄又打傷人！居民連署院檢將他收押

陳男（右前打馬賽克者）被視為鳳山惡霸，近來出獄騷擾店家、擅闖民宅又打傷人，北門里民連署院檢將他收押。（記者陳文嬋攝）

2024/01/27 22:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區1名陳姓男子被地方視為惡霸，近來出獄又橫行北門里，擅闖民宅拿東西、騷擾店家要東西，今與友人發生口角，竟持圓鍬攻擊對方後腦勺，友人縫10針目前住院觀察。警訊後將他依殺人未遂罪嫌移送法辦，並以反覆實施暴力加害不特定民眾及持圓鍬打頭行兇惡行重大，報請檢察官聲請羈押；北門里民連署陳情院檢將陳男收押，大家才能安心過生活。

陳姓男子（58歲）過去橫行鳳山區，動輒揮刀恐嚇店家、追殺里民，甚至持榔頭把民眾砸破頭，被視為地方惡霸，地方連署陳情院檢，法官才裁定收押，不料他入獄2年多，於去年10月出獄，近來又大鬧北門里。

北門里長謝秀霞表示，陳男近來出獄大鬧北門里，騷擾多間店家要東西，並擅闖民宅私自取走物品，包括她的服務處也被闖入行竊，還跟里民放話說他是鼎鼎有名、綽號叫「雞魯」，曾經殺過人，今天還拿武器傷害里民，造成里民心生畏懼，目前10多人受害。

警方調查，陳男今於北門市場與陳姓友人喝酒，不料2人酒後起口角，陳男竟手持圓鍬，攻擊友人後腦勺，造成後腦勺大量流血，友人抱頭逃到鳳松路，被民眾發現頭部流血報案，警方據報找到陳男，協助叫救護車送醫，陳男大面積撕裂傷，傷口縫合10針，目前住院觀察中。

北門里長謝秀霞獲悉有里民被陳男打傷，於民興路店家發現陳男正在吃東西，立刻上前朝陳男噴辣椒水，陳男受不了躲進廁所，謝秀霞立刻報警抓人，警方將陳男帶回派出所偵辦。

據了解，陳男到案坦承打傷友人，辯稱不滿友人對他嗆聲，又發現友人靠近他，以為友人要攻擊他，才會隨手持圓鍬反擊；陳姓友人則稱2人起口角，他不小心跌倒，對方竟持圓鍬攻擊他的頭部，造成大量流血。

警方另查出陳男今騷擾鳳松路2間店家要東西，甚至拿東西要換錢，店家不堪其擾報案，警訊後將陳男依殺人未遂、傷害、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦，並以陳男反覆實施暴力加害不特定民眾，以及持圓鍬打頭行兇惡行重大，報請檢察官聲請羈押。

北門里長謝秀霞今晚也發動里民連署，強調地方擔驚受怕，最怕鬧出人命，要求院檢將陳男收押，避免讓大家生活在恐懼之中；警方也將持續清查被害人，全案擴大偵辦中。

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