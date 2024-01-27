民眾黨小草抱怨被當小弟使喚 高雄黨部主委莊貽量道歉了

高雄民眾黨小草抱怨被當小弟使喚，市黨部主委莊貽量（左1）致歉。（資料照）

2024/01/27 18:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對PTT網路紅人「四叉貓」今天在臉書PO文，指小草在LINE群指責高市黨部主委莊貽量，把志工當工讀生使喚，要求端菜、倒茶、倒廚餘，平常不出現，只有活動時才會出現；對此，莊貽量表達歉意，強調以後會更加謹慎處理類似情況。

對此爭議， 莊貽量今天下午接受記者訪問時，強調市黨部沒有開伙，不會有端菜、倒茶、倒廚餘的事情；至於該群組是臨時工作群組，市黨部另有正式的群組。

不過，莊貽量今天傍晚進一步發表聲明致歉，他說，近日有志工夥伴在社群裡反應，內容涉及他在某次活動用餐後，請志工夥伴代為丟棄餐盒，讓志工夥伴認為他有使喚志工協助非選務工作的情況。

莊貽量強調，針對這起去年7月23日在高雄哲友會的午餐活動，他必須澄清事件真相，當天由於活動前置作業事務繁忙，需要協調安排、接待等多項事宜，因此在用餐後，急於前往處理活動前置工作，無法妥善處理自己的餐盒，未盡周詳地請身旁同桌的志工夥伴，代為處理餐盒，造成志工夥伴內心的不適。

他說，對於這種情況，他深感抱歉，當下並未注意到這位夥伴的感受，而讓夥伴感到誤會，衷心致上12萬分歉意，以後他會更加謹慎處理類似情況。

現年50歲的莊貽量，曾於2020年代表民眾黨參加高雄市第3選區立委選舉，拿下1萬2099票落選。去年5月接任民眾黨高雄市黨部主委，這次也名列民眾黨不分區立委第20名。

民眾黨小草抱怨被當工讀生。（圖擷自四叉貓劉宇臉書）

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