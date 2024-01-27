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老司機哭哭！高雄警掃蕩「排毒一條街」 1年33人被逮

老司機口中的高雄九如二路「排毒街」，警方全力取締決心去污名。（民眾提供）

老司機口中的高雄九如二路「排毒街」，警方全力取締決心去污名。（民眾提供）

2024/01/27 18:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民區九如二路遭老司機污名「排毒街」，使警方顏面無光，被以為沒有作為，三民一警分局今發新聞稿聲明，強調去年共查獲各類妨害風化（俗）案件，共15件51人，其中有7件33人在九如二路查獲；今年初剛查獲護膚養生館掛羊頭賣狗肉，3對男女剛完事，尋芳客還穿紙褲尷尬被逮。

三民一分局今指出，今年1月間接獲檢舉，九如二路某養生會館標榜護膚美容，卻暗藏春色掛羊頭賣狗肉，涉嫌雇用越南籍女子從事色情性交易，警方申請搜索票展開搜索，警方衝入店內，控制49歲的楊姓負責人，再搜尋每間包廂。

一舉查獲3對交易男女，包括吳姓男客（27歲）和越南籍裴姓女服務生（38歲）、李姓男客（37歲）和越南籍李姓女服務生（35歲），以及陳姓男子（31歲）和台灣籍的高姓女服務生（32歲）從事全套性交易，3對男女剛交易完成，清涼面對員警，都感尷尬。

警方清查包廂房間，發現有3、4用過的保險套，並查扣萬餘元營業所得，以及疑似備用的保險套，多達3、40個備用保險套，據了解，楊男被控媒介女子從事全套性交易，每次收取2000元，楊姓負責人可從中抽成500元，但楊男否認媒介色情交易，警方將負責人楊男依涉嫌違反刑法妨害風化罪移請高雄地檢署偵辦，吳姓、李姓、陳姓男客及裴姓、黎姓、高姓女服務生依違反社會秩序維護法裁處。

老司機口中的高雄九如二路「排毒街」，警方全力取締決心去污名。（民眾提供）

老司機口中的高雄九如二路「排毒街」，警方全力取締決心去污名。（民眾提供）

老司機口中的高雄九如二路「排毒街」，警方全力取締決心去污名。（民眾提供）

老司機口中的高雄九如二路「排毒街」，警方全力取締決心去污名。（民眾提供）

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