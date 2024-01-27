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這麼多「鴨寶寶」？黃色小鴨回高雄 400娃娃爬行賽搭風潮

家長替小孩打扮黃色小鴨裝扮。（記者李惠洲攝）

家長替小孩打扮黃色小鴨裝扮。（記者李惠洲攝）

2024/01/27 15:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歡迎黃色小鴨10年後重回高雄，高市青年局今天也在海景第一排的高流珊瑚礁群，舉辦「鴨寶爬爬GO」趣味遊戲，有400名寶寶參賽，很多寶寶以黃色系或小鴨裝扮現身，現場趣味橫生。

高雄市青年局長張以理表示，「鴨寶爬爬GO」是冬日遊樂園首波主打親子大型活動，一開放報名400位名額即秒殺額滿。今天有許多參與活動的爸爸媽媽，都幫孩子以黃色系或小鴨DRESS CODE精心裝扮，這些可愛的小鴨寶寶湧入海景第一排VIP席位，率先和巨型黃色小鴨見面，萌翻眾人。

今天活動一開始，現場就熱鬧滾滾，有的寶寶不知道發生什麼事，呆萌坐在原地；有的則以飛快速度搬著尿布抵達終點。寶寶親友團的加油聲不斷，手機、相機拿起來狂拍，大人小孩都玩得超開心。

還有從國外、外縣市來的年輕爸媽，帶著小朋友參加活動，來自日本的玲木先生，今天帶小孩來看黃色小鴨，被「鴨寶爬爬GO」熱鬧氛圍吸引，馬上候補參賽，他大讚「高雄很棒！」

來自台南市的何小姐表示:「10年前來看黃色小鴨時，大學剛畢業，現在我的寶寶8個月了，這次想要全家一起到高雄留下美好回憶！」

青年局表示，「鴨寶爬爬GO」趣味遊戲連續2天舉行，錯過今天的家長別擔心，明天（28日）活動現場也開放排隊候補，活動詳情請參閱官網，或洽工作小組林小姐0982-595818。

高市府強調，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今天（1月27日）至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除黃色小鴨重返愛河灣，也將在16-18號碼頭推出地景裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。

「鴨寶爬爬GO」遊戲趣味橫生，很多寶寶以黃色系或小鴨裝扮現身。（記者葛祐豪翻攝）

「鴨寶爬爬GO」遊戲趣味橫生，很多寶寶以黃色系或小鴨裝扮現身。（記者葛祐豪翻攝）

「鴨寶爬爬GO」趣味遊戲，吸引400名寶寶參賽。（記者葛祐豪翻攝）

「鴨寶爬爬GO」趣味遊戲，吸引400名寶寶參賽。（記者葛祐豪翻攝）

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