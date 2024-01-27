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龍年領小紅包！高雄30處市場限量領取

高雄武廟市場產品齊全、特色攤位多，是採買年菜的好地方。（高雄市新聞局提供）

高雄武廟市場產品齊全、特色攤位多，是採買年菜的好地方。（高雄市新聞局提供）

2024/01/27 09:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕龍年領小紅包，高市府今年將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等超過30處公有市場發放，民眾辦年貨順便領小紅包，討吉利過好年，但數量有限，要領要快。

高雄市經發局指出，龍年小紅包外型圓滿繽紛，內含折疊與展開的設計，有龍圖大展之意，將於明天（1月28日）起至2月8日，分別在龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等超過30處公有市場發放，但數量有限，詳細發放資訊可洽各公有市場自治會。

高市府也整理出年貨、伴手禮的熱門市場資訊攻略，民眾過年前可到傳統市場採買年貨、年菜。首先是產品齊全、特色攤位多的武廟市場，市場名攤有鮮魚攤、林記豬腳、何家水果、雙豪油飯、江媽小廚等。

其餘還包括榮獲金市獎及經濟部優良市集五星的龍華市場，市場名攤有胖胖泰、曉琦飯糰、香噴噴滷味、東港肉粿等；歷史悠久的國民市場，市場名攤有正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等；走道寬敞與聞名小吃美食的岡山文賢市場，市場名攤有東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等。

武廟市場自治會長涂淑蘭表示，因鄰近高雄關帝廟而取名為武廟，市場多以熟食為主，營業時間為下午，其中鮮魚攤位以活魚為號召，具營業特色，消費族群很廣。

高市府將於超過30處公有市場，發放龍年小紅包。（經發局提供）

高市府將於超過30處公有市場，發放龍年小紅包。（經發局提供）

高市府共有超過30處公有市場，可領取龍年小紅包。（經發局提供）

高市府共有超過30處公有市場，可領取龍年小紅包。（經發局提供）

高市府將於超過30處公有市場，發放龍年小紅包。（經發局提供）

高市府將於超過30處公有市場，發放龍年小紅包。（經發局提供）

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