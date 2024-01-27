睽違10年！黃色小鴨今愛河灣登場 最佳觀賞點攻略看這裡

睽違10年，黃色小鴨今天（27日）回歸高雄愛河灣。（取自陳其邁臉書）

2024/01/27 08:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕睽違10年，超萌黃色小鴨今天（27日）重磅回歸高雄愛河灣，2隻小鴨療癒加倍！高雄市觀光局也特別整理5個小鴨最佳觀賞點攻略，讓遊客拍得開心。

2隻黃色小鴨游進愛河灣，據了解，1隻將停在音浪塔旁邊、1隻靠近珊瑚礁群。想拍出漂亮可愛的鴨鴨照，「高雄旅遊網」建議第1站可到高雄流行音樂中心的礁群堤岸，同時拍到正面與側面鴨，一起拍到兩隻好古錐；第2站可搭輕軌到真愛碼頭，沿輕軌橋走至人行道，可拍攝2隻鴨各個角度。

第3站則是旅運中心戶外3樓，可拍攝與小鴨親嘴、俏皮動作，還可以從高處俯瞰小鴨加上高雄愛河灣美景；第4站則是高雄流行音樂中心11號碼頭（音浪堤岸），可拍到2隻鴨，拍完可漫步到駁二逛市集；第5站是16號碼頭，可拍攝小鴨側面，用望遠鏡頭拍攝與小鴨互動照片更可愛。

今天迎接黃色小鴨的典禮，上午10點半將在高流中心珊瑚礁群廣場舉行，也一併為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」揭開序幕，展期同樣是1月27日至2月25日。

市府也提醒，黃色小鴨活動期間，愛河灣周邊道路將進行交管，今天（27日）開幕日上午9點至晚間10點、1月28日至2月25日每天下午3點至晚間10點，都將進行交管，範圍包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；呼籲市民多利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往。

拍小鴨第1站可到高雄流行音樂中心的礁群堤岸，同時拍到正面與側面鴨。（取自高雄旅遊網）

拍小鴨第2站可到真愛碼頭，沿輕軌橋走至人行道，可拍攝兩隻鴨各個角度。（取自高雄旅遊網）

拍小鴨第3站可到旅運中心戶外3樓，拍攝與小鴨親嘴、俏皮動作。（取自高雄旅遊網）

拍小鴨第4站是高雄流行音樂中心11號碼頭（音浪堤岸），可拍到兩隻鴨。（取自高雄旅遊網）

拍小鴨第5站是16號碼頭，可拍攝小鴨側面。（取自高雄旅遊網）

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