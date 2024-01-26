鳳山代天府慈善功德會寒冬送暖 贈750戶物資+紅包1000元

歲末寒冬送暖，高雄市鳳山區代天府慈善功德會針對鳳山區54里750位中低收入戶及社會邊緣戶，提早發放民生物資及現金1千元紅包，幫助弱勢家庭過好年。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

2024/01/26 20:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕歲末寒冬送暖，高雄市鳳山區代天府慈善功德會針對鳳山區54里750位中低收入戶及社會邊緣戶，提早發放民生物資及現金1000元紅包，攜手愛心店家幫助弱勢學生，寒假每人每日提供兩餐，助弱勢家庭過好年，學生寒假不挨餓、家長無後顧之憂，感受社會溫情。

鳳山代天府是地方信仰中心，長期關懷社會弱勢，成立代天府慈善功德會9年，迄今已有1000多名會員，大多為社會善心人士，每人每月捐款200元，原本只有鳳山區13里加入，迄今已達54個里，長期幫助社會弱勢，包括鳳山社福中心、紅十字會等單位，提供中低收入戶及社會邊緣戶名單，並捐助多間學校獎助學金。

代天府慈善功德會理事長吳進昌協同所有理監事，今年舉辦寒冬送暖活動，鳳山區長石慶豐也到場參與，大高雄真善美與救國團青工五隊等多個民間團體，擔任志工協助發放，場面熱鬧滾滾。

代天府慈善功德會今年針對鳳山區54個里，總計750位中低收入戶及社會邊緣戶，提早發放民生物資，包括米、油及洗衣精，每戶也提供現金1000元紅包，現場大排長龍。代天府慈善功德會對於弱勢學生寒暑假沒有營養午餐，也主動伸出援手，與多間愛心店家合作，寒暑假發放愛心餐券，每日提供弱勢學生兩餐，讓忙於工作賺錢的弱勢家庭父母，能夠無後顧之憂。

常務理事王玉蘭也是鳳山區瑞興里長，她說，代天府慈善功德會以善信大德捐款，長期幫助社會弱勢，受惠人數太多難以估計，希望幫助有困難的人，能夠度過人生中的難關。

王玉蘭說，過去消防局鳳祥分隊水箱車被撞翻車，造成消防隊員1死4傷震驚社會，代天府慈善功德會一度拋磚引玉捐款5萬元，號召更多人幫助消防隊員。

高雄市鳳山區代天府慈善功德會歲末寒冬送暖。（讀者提供）

高雄市鳳山區代天府慈善功德會歲末寒冬送暖。（讀者提供）

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