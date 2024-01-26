全台最受歡迎老街難停車 要投入1.3億改善

高雄市長陳其邁視查旗山老街，並宣布投入1.3億整建老街並擴建停車空間。（高市府提供）

2024/01/26 16:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山老街去年1至9月共吸引613萬人次造訪，勇奪交通部觀光署全國最受歡迎老街第一名，但因老街附近停車空間不足，高雄市長陳其邁宣布將投入1.3億元，整修老街建築及改善停車空間等商圈硬體環境，歡迎大家多到旗山走走，感受蕉城文化建築之美。

旗山老街知名的小吃美食、各式香蕉製品伴手禮，加上老建築及深厚的人文底蘊，保留日治時期旗山車站、武德殿及巴洛克式老建築，讓它有別於其他國內老街，吸引大批遊客朝聖造訪，成為全國最夯老街。陳其邁今天帶著市府主管，並在立委邱議瑩、旗山形象商圈促進會吳月鳳理事長，及旗山天后宮主委葉冠億等人陪同下，在農曆春節前夕再訪老街。

陳其邁表示，旗山有香蕉王國美名、也是東九區的入口，是山區旅遊重要的起點與樞紐；旗山老街深受遊客喜愛、旅遊人數眾多帶動商機，市府對停車問題、再造旗山相當重視，將投入資源，完善老街整體街景及交通機能，包括文化部補助7700萬元，修復旗山車站前角樓及亭仔角石拱圈，同時編列6000萬元，於河堤行水區增加40個大客車停車位，改善周邊停車問題，希望串聯旗山的觀光、文化、景點，吸引更多人造訪。

針對過年期間交通疏導及未來停車規劃，交通局指出，除了現有的6處停車場498格停車位，今年將再新增4處停車場118格，再加上水利署提供60格，春節期間將供給至676格停車位；此外，市府編列的6000萬元計畫，將在今年中下旬啟動高灘地停車場越堤道路工程，預定2025年6月完工啟用，屆時可額外新增40格大客車停車位，提高交通便利性。

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