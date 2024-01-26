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高速公路邊坡變3羊牧場 高公局今會同高市府捕捉安置

高市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，網友發現3羊排排站PO網引發熱議，高公局今會同市府動保處捕羊安置。（讀者提供）

高市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，網友發現3羊排排站PO網引發熱議，高公局今會同市府動保處捕羊安置。（讀者提供）

2024/01/26 16:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，高公局南分局今會同公警5隊及高市府動保處捕捉羊群，運送至燕巢動物關懷保護園區安置，等待飼主領回，事件圓滿落幕。

有網友行經高雄市鳳山區高速公路國道1號北上369k+595涵洞旁邊坡，發現3隻黑羊排排站，拍照PO網引發熱議，民眾擔心羊隻跳到馬路上，引發安全疑慮。

高公局、市府動保處、警方據報一連2天前往現地處理，高公局南分局昨先於現場張貼公告後，今天會同公警5隊及市府動保處到場安置羊群。

由動保處人員指導及工務段人員配合下，順利捕捉3隻黑羊，運送至高雄市燕巢動物關懷保護園區安置，等待飼主出面領回。

高公局南分局表示，民眾破壞高速公路邊坡圍籬入內養羊，觸犯非法入侵、毀損罪，但基於教育民眾不會提告，會勸導飼主改善完成；市府動保處檢視環境，未違反動保法規定，已告知飼主妥善管理。

警方表示，飼主若造成羊隻妨害交通，可依違反道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通者，處所有人或行為人300元至600元罰鍰，已提醒飼主要留意，避免影響用路人安全。

高市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，高公局今會同市府動保處捕羊安置。（高公局提供）

高市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，高公局今會同市府動保處捕羊安置。（高公局提供）

高市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，高公局今會同市府動保處捕羊安置。（高公局提供）

高市鳳山區高速公路邊坡變3羊牧場，高公局今會同市府動保處捕羊安置。（高公局提供）

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