馬路極限剎車獵車猴 騎士上網討拍反遭公幹

一名汽車駕駛與機車騎士發生行車糾紛，一路追車後在機車前方緊急剎車，下車訓斥騎士後離去，騎士上網討拍反遭網友批評。（讀者提供）

2024/01/26 15:50

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一名汽車駕駛25日與機車騎士發生行車糾紛，一路追車後，在機車前方突然緊急剎車，訓斥騎士之後離去，影片被PO上網討拍引發議論，網友幾乎一面倒批騎士「猴子遇到獵人，正常啊！」

原PO指出，「車頭出來我們閃開，跟後座在watch out watch out」，「他就氣再來，開始俠盜獵車手，在表演極限煞車帥氣的停在我面前，最後愣了一下，就摸摸鼻子走人」，引發網友討論。

「猴子遇到獵人，正常啊！」、「不過看你0:05逆向、0:12又逆向，你這騎車方式也不意外。」「原PO騎車方式很有問題，沒頭沒尾，怕大家公淦（幹）」，還大讚「4輪大大停車方式，好帥」

有網友直指騎士，「愛逆向又愛過彎切西瓜，遲早就吃到羹，被撞一次就會知道肇責多少要賠多少了!」、「不是每台車都會閃避違規者，有的守法者根本撞違規犯無所謂！」

警方檢視該影像，事發於25日下午16時50分在楠梓區青埔街70巷內，汽車駕駛突然減速，停在機車前方與騎士發生口角後離開，汽車駕駛人「非遇突發狀況於車道中暫停」，依道路交通管理處罰條例第43條1項4款，可處6000元至3萬6000元罰鍰，驟然減速或停車等惡意逼車行為，若情節嚴重有可能構成刑法公共危險罪。

若機車騎士逆向行車、路口未依規定停讓或超速，也可能受罰，提醒用路人遵守交通規則，以維護良好交通秩序。

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