「雙陳」接力！高雄港灣「最美轉角」成冬日遊樂園

高雄港16~18號碼頭位於愛河灣與高雄港的轉角，視野極為遼闊。（高市府提供）

2024/01/26 00:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與台灣港務公司、攜手在高雄港16到18號碼頭規劃冬日遊樂園!府方人士指出，這裡正是17年前高雄流行音樂中心原始預定地，「雙陳」接力，讓高雄港灣最美「轉角」沉寂17年後再次浮現。

高雄港16到18號碼頭位於愛河灣與高雄港區交界，轉角朝西邊，可清楚看見高雄港出海口、兩側的旗津與壽山，視野極為遼闊，腹地方正完整。

2007年，行政院通過於高雄港16、17號碼頭興建流行音樂中心，總預算約40億元，但2008年馬英九總統執政後，交通部發函文建會，認為16、17號碼頭腹地太小，且是現役碼頭有航商使用，會影響高雄港營運，形同反對興建。

前高雄市長陳菊為此率領局處首長在高雄港畔靜坐抗議，高市多個藝文團體及民眾也到場聲援，要求新政府兌現承諾，中央與地方經多次談判與折衝，2009年中央更改原規劃，要求加入海洋文化推廣與展示規劃功能，並異動興建地點至高雄港11至15號碼頭後、才得以核定。

16到18號碼頭則持續作為貨櫃區，港區最美轉角的開發潛力瞬間被冷落，直到17年後因黃色小鴨、冬日遊樂園而再度浮現。

府方人士表示，當年最先打開高雄港圍牆的是前代理市長陳其邁、最先啟動高雄港土地開發的是前市長陳菊，陳菊率先引進黃色小鴨，陳其邁在10年後邀小鴨重返、還是攜伴，同時整平高雄港16到18號碼頭規劃冬日遊樂園，讓陳菊時期就想開發的港區轉角，17年後再度浮現。

陳菊、陳其邁「雙陳」接力，不只讓各界看見高雄港、愛河灣的美，也讓高雄市、港逐漸融合，進一步朝海洋邁進。

高雄港16到18號碼頭視野遼闊，可看見高雄港出海口、壽山與旗津，圖為黃色小鴨浮台。（記者王榮祥攝）

高雄港16~18號碼頭規劃冬日遊樂園，遊樂園所在位置為高流（右）最原始預定地。（記者王榮祥攝）

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