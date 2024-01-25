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里長賄選判3年8月 檢上訴求加重結果變緩刑

里長黃清景涉嫌賄選案，高雄高分院審酌他改口認罪，改判緩刑免囚。（記者鮑建信攝）

里長黃清景涉嫌賄選案，高雄高分院審酌他改口認罪，改判緩刑免囚。（記者鮑建信攝）

2024/01/25 20:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市里長當選人黃清景涉嫌賄選，經地院依違反選罷法判刑3年8月，檢方認為量刑太輕上訴，高等法院高雄分院審酌他改口認罪，行賄對象僅小家庭6人，從輕改判2年徒刑，並宣告緩刑5年，需支付國庫40萬元。

判決書指出，2022年11月17日至18日，林園區林內里里長候選人黃清景，前往選民高慶明之「鑫祥工程行」工廠，涉嫌以每票2000元價格，共交付12000元賄款，要求他和家人共6人投票支持。

高雄地院依違反選罷法，判處黃有期徒刑3年8月，褫奪公權4年；高則處徒刑半年，如易科罰金，以1000元折算1日，褫奪公權1年，2人均不服上訴。

檢方指黃曾擔任2屆里長，深知賄選嚴重影響選舉公正、公平性，又始終否認犯行，案發後竟虛捏不存在貨款，意圖脫罪，顯見毫無悔意，要求從重改判。

高雄高分院審理期間，鄭坦承犯行，行賄對象僅小家庭共6人，改判他有期徒刑2年，褫奪公權4年，並宣告緩刑5年，期間交付保護管束，另需支付國庫40萬元，及接受法治教育5場次﹔高則改處易科刑5月，褫奪公權1年，宣告緩刑2年，期間付保護管束，併應接受法治教育2場，均可上訴。

此外，檢方因黃涉嫌賄選，提起當選無效官司，地院判決黃敗訴，尚未定讞。

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