黃色小鴨週六游進高雄燈會 會場轉乘指南曝

高雄愛河灣燈會期間轉乘指南。（高雄市交通局提供）

2024/01/25 19:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄燈會將於1月27日到2月25日在高雄愛河灣舉辦，今年不僅搭配「冬日遊樂園」活動，最吸睛的莫過於黃色小鴨相隔10年重磅回歸，預期屆時人潮眾多，高雄市交通局呼籲，因腹地有限，會場周邊將加強交通管制且不提供汽車停車場，民眾可搭乘大眾運輸到捷運中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

交通局表示，為避免交通壅塞又達淨零減碳目標，民眾前往賞燈會、看黃色小鴨，搭乘捷運至中央公園站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場；搭輕軌可至駁二大義站或旅運中心站；另配合人潮管制，光榮碼頭站熱門日，包括1月27、28日，2月3、4、8、10～14、18、24、25），中午12點至晚上10點取消上下客服務。

此外，市區公車50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨，亦歡迎民眾多加利用服務。如前往16—18碼頭冬日遊樂園民眾，可搭乘輕軌到旅運中心或捷運三多商圈站，轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達。

另在公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，但空間有限，交通局呼籲民眾，請勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締，仍請優先利用公共運輸前往。

配合冬日遊樂園活動期間，愛河灣周邊道路實施交通管制，第1階段交通管制時間為每日下午3點至晚上10點（開幕日27日提早至9點），愛河灣西側（公園路以南、七賢路以東道路）、愛河灣東側（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路管制通行。

第2階段視車流狀況採機動管制，管制道路將擴大至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等範圍，場域周邊道路禁止臨時停車並加加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。相關資訊可至交通局網站燈會專區

（https://www.tbkc.gov.tw/RubberDuck）查詢。

高雄愛河燈會期間，16-18碼頭將有黃色小鴨及冬日遊樂園活動。（高市府提供）

高雄愛河灣燈會交通管制指南。（高雄市交通局提供）

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