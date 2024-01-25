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首頁　>　高雄市

翻車現場！高雄休旅車撞電桿側躺堵住巷子

休旅車自撞電桿後側翻於巷弄道路，幸好駕駛只受輕傷。（民眾提供）

休旅車自撞電桿後側翻於巷弄道路，幸好駕駛只受輕傷。（民眾提供）

2024/01/25 19:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區義華路287巷與褒揚街口，今天（25日）下午近4點半發生休旅車撞電桿側翻90度事故，側躺的休旅車幾乎堵住整條巷子，員警連忙指揮交通，找來吊車排除障礙。

三民二分局交通分隊指出，休旅車駕駛郭男（34歲）沿義華路向北行駛，疑似因前方巷口有車行經，不慎自撞電桿，車輛側翻，幸好郭男僅受輕傷，很快就自行脫困。郭男酒測值0，初步研判郭男未注意車前狀況，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

休旅車自撞電桿側翻。（民眾提供）

休旅車自撞電桿側翻。（民眾提供）

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