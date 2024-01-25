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高雄山林守護隊徵選 揹10~15公斤沙包折返跑爭原鄉職缺

高雄山林守護隊徵選，考生須揹10~15公斤沙包折返跑、競逐守護原鄉職缺。（記者王榮祥翻攝）

高雄山林守護隊徵選，考生須揹10~15公斤沙包折返跑、競逐守護原鄉職缺。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/25 18:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄山林守護隊今聯合徵選，考生都須背起10至15公斤沙包、進行56公尺折返跑，衝刺在家鄉的工作機會。

高雄市原民會今於杉林大愛園區活動中心，辦理「113年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」三原區聯合甄試；報考族人橫跨老、中、青3代，有年輕化趨勢，將於42名來自茂林區、桃源區、那瑪夏區考生中，錄取21名隊員與4名行政助理，共25名。

原民會說明，原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護隊，主要工作以協助傳統文化遺址資料建檔整理維護、部落及傳統山川資源維護、造林區補植撫育、協助外來入侵動、植物預防性清除及防治、協助部落災害救災及傳統文化事項等；每年透過甄試遴選優秀人才，分別配置於那瑪夏、桃源及茂林三區。

聯合甄試採三階段淘汰制，隊員考生第一階段為體能測試，負重沙包男15公斤、女10公斤，競速折返28公尺、共計56公尺，並依中央原民會訂定體能測量表評分，男生9秒以下滿分，女生11秒以下滿分；行政助理第一階段測試電腦文書處理製作能力，兩者上述第一階段考試通過者，即可進行至筆試及面試階段。

原民會主委阿布斯表示，山林守護隊去年表現優異，尤其茂林區榮獲「112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」評鑑優等獎，很感謝隊員們對於生態守護奉獻的心力；一年一度維護隊重新招募，發現報名青年越來越多，其中最年輕才25歲，不僅體力要好，更要對部落服務有使命感。

山林守護隊是以在地族人管理家鄉山林土地方式，讓生態保育及國土復育得以結合，使部落族人以傳統知識永續管理當地自然生態及資源；提供3個原鄉在地部落原住民共25個就業機會，以照顧部落族人生活，透過計畫也培育部落相關人才，未來推動深度旅遊或文化復振皆相當有幫助。

高雄山林守護隊徵選，考生須揹10~15公斤沙包折返跑、競逐守護原鄉職缺。（記者王榮祥翻攝）

高雄山林守護隊徵選，考生須揹10~15公斤沙包折返跑、競逐守護原鄉職缺。（記者王榮祥翻攝）

高雄山林守護隊徵選，吸引許多原民青年報考。（記者王榮祥翻攝）

高雄山林守護隊徵選，吸引許多原民青年報考。（記者王榮祥翻攝）

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