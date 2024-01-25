佛光山燈會無人機演出加碼到500架 「龍鳳呈祥」主燈曝光

20公尺的「飛龍」和主燈「鳳凰展翅」營造「龍鳳呈祥」意象。（記者洪臣宏攝）

2024/01/25 18:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕迎接2024春節，「佛光山2024年春節平安燈法會」2月10日到3月9日展出，長20公尺的「飛龍」和主燈「鳳凰展翅」營造「龍鳳呈祥」意象，今天亮相，今年無人機演出加碼到500架，還可以看到星雲大師揮手道別畫面，燈會充滿亮點。

佛光山常務副住持慧傳法師、慈善院院長依來法師、佛陀紀念館館長如常法師今天（25日）共同主持平安燈法會記者會，宣布以星雲大師新春賀辭「雲水自在．祥和歡喜」為主軸。

慧傳法師說，今年亮點除了信眾供養的百萬盞平安燈、遙控飛龍花燈象徵龍鳳呈祥，更有來自佛光山全球各道場信眾彩繪的燈籠隧道、燈籠海點綴全山，讓民眾感受光耀無限及平安燈籠映照。

每年備受好評的高空無人機展演，今天在大雄寶殿前演出，將呈現大師開創佛光山及弘法五大洲的歷程，緬懷大師創建佛光山的慈心悲願。另一亮點還有如來殿廣場自行車動力發電花燈，象徵追隨星雲大師早年弘法的足跡，讓大眾以一步一腳印踩踏，來與星雲大師接心。

呼應龍年到來，長20公尺、以遙控飛機動力的「祥龍獻瑞」，與曼陀羅園主燈「鳳凰展翅呈吉祥」相對應，呈現龍飛鳳舞、飛龍獻瑞的吉祥意境。

今年春節平安燈法會的四大主題分別是「雲水自在樂融融」、「祥和歡喜遍五洲」、「藝文科技入法海」、「時蔬百味品食尚」，有花燈、殿堂祈福、叩平安鐘、花車遊行、展演節目、美味蔬食等，還有熱門景點、美食、燈會、藝文、景點打卡等，多種「沉浸式走春」的攻略及路線，適合親子、情侶、文青、網紅及美食達人遊賞。

如常法師推薦佛館敦煌特展，而最應景的新春祈福可以在石窟中找到「散財觀音」，祈願觀音賜福平安，民眾於2月12日（大年初三）下午3點穿著古裝遊敦煌石窟，可獲得精美紀念品及祈福卡。最受歡迎的光照大千祈福活動，從大年初一到2月23日（正月十四日）都有展演；而大覺堂安排「龍騰雲影舞藝獅」表演，採索票進場，歡迎全家觀賞。

依來法師介紹三好嘉年華花車遊行，是慈善院院童的手做成品，這項新春花車遊行已經延續38年。

佛光山將在2月5日晚上於佛光山、佛陀紀念館試燈點亮百萬盞平安燈、主燈及光照大千，屆時將更顯濃濃的年味。

燈籠隧道有許多創意彩繪。（記者洪臣宏攝）

腳踏單車可以發電，眼前螢幕浮現畫面。（記者洪臣宏攝）

穿著古代服裝看敦煌特展，可以獲得禮物。（記者洪臣宏攝）

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