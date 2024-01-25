高雄一家5口陳屍住處 檢警複驗定調3子為「他殺」

高市21日驚傳一家5口陳屍住處，檢警會同法醫複驗後定調3子為他殺。（民眾提供）

2024/01/25 15:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市新興區七賢二路民宅21日深夜驚傳林姓一家5口陳屍公寓住處，檢警今日會同法醫進行複驗並解剖5人遺體後，發現2個小孩和父母4人有明顯一氧化碳中毒現象，一個小孩脖子處有明顯勒痕、中毒特徵不明顯，目前全案已排除外力介入，3個小孩死因定調為「他殺」，至於林姓夫妻為何會帶孩子走上絕路，仍待進一步調查釐清。

據悉，陳屍一家5口的出租套房，面積約6坪，林男（28歲）和長子（7歲）躺在床上氣絕，林妻袁女（28歲）和次子（6歲）、么兒（3歲）陳屍地上，屋內留有炭灰燼痕跡，但現場未留下遺書。

檢警追查，發現林男一家5口於20日晚上回到住處後，妻兒4人就未再出門，只有林男獨自外出，返家時手中疑似提了一袋裝有木炭的塑膠袋；21日深夜，林妻的同事因連絡不上人，報警後，警方找來房東拿鑰匙開門入屋，見到林家5口已氣絕身亡多時。

由於家屬對死因有意見，檢警今會同法醫相驗時，發現2個小孩和父母4人有明顯一氧化碳中毒現象，血液呈粉紅色，但4人身上無外傷，另一個小孩脖子處有明顯勒痕，疑被塑膠袋套頭窒息，未出現一氧化碳中毒特徵；據悉，目前3個小孩的死因已定調為他殺，至於林姓夫妻是否先餵食孩子安眠藥物後再帶孩子走上絕路，仍待解剖報告出爐後才得以進一步釐清。

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