為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

台電大林廠傳採購弊案 2人羈押禁見

台電大林廠傳採購弊案，員工和廠商2人羈押禁見。（資料照）

台電大林廠傳採購弊案，員工和廠商2人羈押禁見。（資料照）

2024/01/24 18:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電大林廠傳出採購弊案！雄檢偵辦政府採購法案件時，意外發現台電人員疑似洩露採購案底標給廠商，再藉由圍標方式拉高標案價格，藉此從中收取回扣，其中張姓員工的帳戶中有數筆入帳交代不清，雄檢聲押4人，其中張姓員工和洪姓廠商被法院裁定羈押禁見，另兩人則分別10萬和15萬元交保。

據悉，雄檢2021年偵辦某國營企業違反政府採購法案件時，意外得知台電公司大林電廠人員和廠商疑有不當往來，經追查後，發現台電人員疑似在進行電廠巡配線勞務採購案時，將標案底價洩露給廠商，廠商再用圍標方式拉高標案價格，待廠商順利得標後，再把溢價以回扣方式「答謝」台電承辦人員。

雄檢23日指揮高雄市調查處執行搜索，並傳喚大林電廠郭姓經理（50歲）、張姓（43歲）、林姓（30歲）員工與洪姓廠商（43歲）到案，4人否認涉案，並對案情避重就輕。

檢調發現，張姓員工名下帳戶有多筆金流來源不清，他也無法交代款項來源，檢方複訊後認定4人涉犯貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見，經法院審理後，裁定張姓、洪姓2人羈押禁見，另2人分別15萬和10萬元交保，後續將由檢方持續調查，以釐清案件全貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣橋梁檢測弊案 議員蔡蕥鍹要求縣府落實檢測、加速修復
2024/01/17 19:33

竹縣橋梁檢測弊案 議員蔡蕥鍹要求縣府落實檢測、加速修復
台積電進駐高雄、核三除役用電吃緊 大林電廠增燃氣機組環評過關
2023/02/22 15:20

台積電進駐高雄、核三除役用電吃緊 大林電廠增燃氣機組環評過關

新年掃除開運術 健康生活起步走！
大林發電廠一號燃煤機跳機！台電：搶修中不影響今晚供電
2021/05/23 21:18

大林發電廠一號燃煤機跳機！台電：搶修中不影響今晚供電

補養聖品「鹿茸」守護全家人的健康
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播