台電大林廠傳採購弊案 2人羈押禁見

台電大林廠傳採購弊案，員工和廠商2人羈押禁見。（資料照）

2024/01/24 18:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電大林廠傳出採購弊案！雄檢偵辦政府採購法案件時，意外發現台電人員疑似洩露採購案底標給廠商，再藉由圍標方式拉高標案價格，藉此從中收取回扣，其中張姓員工的帳戶中有數筆入帳交代不清，雄檢聲押4人，其中張姓員工和洪姓廠商被法院裁定羈押禁見，另兩人則分別10萬和15萬元交保。

據悉，雄檢2021年偵辦某國營企業違反政府採購法案件時，意外得知台電公司大林電廠人員和廠商疑有不當往來，經追查後，發現台電人員疑似在進行電廠巡配線勞務採購案時，將標案底價洩露給廠商，廠商再用圍標方式拉高標案價格，待廠商順利得標後，再把溢價以回扣方式「答謝」台電承辦人員。

雄檢23日指揮高雄市調查處執行搜索，並傳喚大林電廠郭姓經理（50歲）、張姓（43歲）、林姓（30歲）員工與洪姓廠商（43歲）到案，4人否認涉案，並對案情避重就輕。

檢調發現，張姓員工名下帳戶有多筆金流來源不清，他也無法交代款項來源，檢方複訊後認定4人涉犯貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見，經法院審理後，裁定張姓、洪姓2人羈押禁見，另2人分別15萬和10萬元交保，後續將由檢方持續調查，以釐清案件全貌。

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