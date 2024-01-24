高市議會3黨團達共識2/1改選委員會 流會紀錄停在7天11次

高市議會三黨團達成共識2/1改選委員會，臨時會恢復正常開議。（記者王榮祥攝）

2024/01/24 17:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會3黨團今下午經過135分鐘協商後，達成2/1改選各委員會共識，臨時會終於恢復正常開議，流會記錄停在7天11次；高市議長康裕成感謝各黨團各退一步、相互釋出善意，希望一起繼續為市政建設把關。

各黨團也陸續宣布將把臨時會流會期間的出席費2450元捐出，無黨團結聯盟宣布要捐給原鄉學校，民進黨團要捐給慈善團體，國民黨則計畫捐給弱勢團體。

高市議會去年下半年定期大會沒審完今年度總預算，決議今年元月中旬到2月初連開兩次臨時會，不料臨時會第二天（1/16週二）上午因為局處官員沒即時趕到議會，議員憤而清點人數導致首次流會。

第三天（1/17週三）下午因藍綠陣營對兩位勝選立委的議員、是否應參與委員會配置（抽籤）有不同認知，綠營堅持依法進行，藍營認為不合情理、集體退席抗議，恢復會議後即提清點、二度流會。

接下來每天都清點，到昨天下午累計6天10流會，打破去年大會期間6天9次流會紀錄，今上午再+1，創下7天11次流會紀錄。

下午議長康裕成邀3黨團總召二度協商（上週五首度協商無共識），從14:45協商到16:35才會開會（原定15:00開會），議長康裕成宣布黨團協商達成協議，預定2/1改選委員會，臨時會恢復正常審議；上午苦等兩小時的毒防局，下午雖然繼續等了1.5小時，卻也終於可以審議預算。

高市議會三黨團總召經過135分鐘協商達成共識，臨時會恢復正常開會，2/1改選委員會。（記者王榮祥攝）

高市議會三黨團協商達成共識。（記者王榮祥翻攝）

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