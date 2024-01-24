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柯文哲週日高雄謝票1萬小草參加 同天侯友宜也來高雄謝票

柯文哲將於本週日（28日）下午，在高雄舉辦小草南台灣感恩音樂會。（民眾黨提供）

柯文哲將於本週日（28日）下午，在高雄舉辦小草南台灣感恩音樂會。（民眾黨提供）

2024/01/24 17:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕謝票撞期！民眾黨主席柯文哲週日（28日）下午在高雄舉辦小草南台灣感恩音樂會，預計有8千至1萬人參加；無巧不巧，當天早上國民黨新北市長侯友宜也到高雄謝票。

此次總統大選，民眾黨柯吳配在高雄拿下35.8萬票，慘輸民進黨賴蕭配達44.2萬票，得票率21.88％更是六都最低、全台第二低；民眾黨高市黨部主委莊貽量則認為，台南、高雄、屏東本來就偏綠，民眾黨支持度較低，這是結構性問題，將持續深耕基層發展。

柯文哲最近展開謝票行程，28日將來到高雄，下午3點至6點在衛武營旁的中正公園，舉辦阿北小草南台灣感恩音樂會；當天有放志樂團演唱，還安排台北市議員林珍羽、媒體人毛嘉慶當場開唱。

民眾黨高雄市黨部說，這場音樂會有來自高雄、台南，屏東的小草參加，預計湧入8千至1萬人，期待與每一位小草再次相聚。

民眾黨強調，一個創黨4年的政黨，到如今能跟藍綠逐鹿天下，謝謝小草們一起參與這場揭示清廉價值的公民運動，未來將扛著369萬人的民意期待為基礎，讓台灣民眾黨成為最強在野、真正落實為民服務的代議政治。

無獨有偶，最近也展開全台謝票茶會的國民黨新北市長侯友宜，週日上午11點，也將到高雄蓮潭會館舉辦高雄感恩茶會，感謝鄉親對他的支持。

不過，侯康配這次在高雄並未開出預期的票數，只拿到47.84萬票，得票率不到3成，僅29.23％，光是高雄就輸賴蕭配近32.2萬票。

侯友宜也將於本週日（28日）上午11點，到蓮潭會館舉辦高雄感恩茶會。（記者葛祐豪翻攝）

侯友宜也將於本週日（28日）上午11點，到蓮潭會館舉辦高雄感恩茶會。（記者葛祐豪翻攝）

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