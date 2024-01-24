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首頁　>　高雄市

人妻7年之癢line男同事「想跟你開房」 軍職綠夫崩潰提告

結婚7年寂寞人妻，與同年的男同事爆出婚外情。（情境照）

結婚7年寂寞人妻，與同年的男同事爆出婚外情。（情境照）

2024/01/24 12:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名吳姓人妻與軍職老公結婚7年，難耐寂寞，與同年的林姓男同事爆出婚外情，吳女主動傳訊息「寶貝想你…」、「想跟你開房間」多次提及性愛細節，兩人還拍多張貼臉、親吻之親密合照，被老公發現崩潰提告，法院審酌兩人只交往3個月，判吳女、林姓小王賠償10萬元，可上訴。

判決指出，原告潘姓男子主張：其與吳姓妻子結婚7年，林男為妻子同事，明知吳女為有配偶之人，兩人仍互傳「寶貝」、「愛你」、「想你」、「親親」、「喜歡你」、「想跟你開房間」、「我的貼心男朋友」親密訊息，兩人還共同親密出遊，侵害原告之配偶權情節重大，請求被告連帶賠償精神慰撫金30萬元、20萬元，合計50萬元。

被告兩人稱，兩人僅交往3個月即分手，原告請求50萬元金額過高，橋頭簡易庭審理，發現被告相約外出及前往汽車旅館，多次提及性愛細節，與討論與老公談離婚事宜。

被告共同出外遊玩，並拍攝多張牽手、貼臉、親吻之親密合照，均足使身為配偶之原告感到強烈羞恥、不快，已逾一般男女社交分際。惟兩人僅交往約3個月即分手，期間非長，斟酌雙方之身分、地位、資力與加害程度判兩人連帶賠償10萬元。

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