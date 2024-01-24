右轉與直行2機車互撞 2女騎士受傷說法南轅北轍

高雄市左營區文自路與大中二路口清晨5點多2輛機車相撞，2女騎士受傷。（讀者提供）

2024/01/24 11:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市36歲陳姓女子今天清晨5點多騎機車行經左營區文自路與大中二路口，打算右轉文自路時，與騎機車同向直行的53歲張姓婦人碰撞，雙雙倒地受傷，送醫治療。

警方指出，陳女右眼瘀青，張婦雙腳挫傷，意識清醒、無生命危險，都沒有酒駕，但因雙方對事故當下行駛的車道說法不一致，確切肇事原因及責任歸屬有待鑑定。

警方提醒汽機車駕駛人，行經路口務必減速慢行，轉彎車也要禮讓直行車，避免發生交通事故。

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