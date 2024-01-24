為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

右轉與直行2機車互撞 2女騎士受傷說法南轅北轍

高雄市左營區文自路與大中二路口清晨5點多2輛機車相撞，2女騎士受傷。（讀者提供）

高雄市左營區文自路與大中二路口清晨5點多2輛機車相撞，2女騎士受傷。（讀者提供）

2024/01/24 11:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市36歲陳姓女子今天清晨5點多騎機車行經左營區文自路與大中二路口，打算右轉文自路時，與騎機車同向直行的53歲張姓婦人碰撞，雙雙倒地受傷，送醫治療。

警方指出，陳女右眼瘀青，張婦雙腳挫傷，意識清醒、無生命危險，都沒有酒駕，但因雙方對事故當下行駛的車道說法不一致，確切肇事原因及責任歸屬有待鑑定。

警方提醒汽機車駕駛人，行經路口務必減速慢行，轉彎車也要禮讓直行車，避免發生交通事故。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
突見迴轉車閃避不及！台東小貨車清晨翻覆 駕駛驚險脫困
2024/01/24 08:28

突見迴轉車閃避不及！台東小貨車清晨翻覆 駕駛驚險脫困
高雄小貨車駕駛「喝了再上」 撞倒機車自己也翻車
2024/01/23 20:29

高雄小貨車駕駛「喝了再上」 撞倒機車自己也翻車

迎接新科技浪潮 基建商機大爆發
宜蘭勁好行公車撞五結民宅 5人受傷送醫
2024/01/23 17:55

宜蘭勁好行公車撞五結民宅 5人受傷送醫
騎機車不熟公館圓環路況變搶紅燈 2女大生遭撞噴飛半空中
2024/01/23 16:15

騎機車不熟公館圓環路況變搶紅燈 2女大生遭撞噴飛半空中

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
國道3號天外飛來鋁梯 釀1爆胎1翻覆
2024/01/23 12:22

國道3號天外飛來鋁梯 釀1爆胎1翻覆
鬼切擦撞害台積電工程師遭貨車輾死 騎士自首賠償判緩刑
2024/01/23 08:27

鬼切擦撞害台積電工程師遭貨車輾死 騎士自首賠償判緩刑
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播