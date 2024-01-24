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台鐵高雄車站「新」名牌上架 臨時站名牌農曆年後移除

台鐵高雄車站「新」站名牌已在南側上架。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站「新」站名牌已在南側上架。（記者王榮祥攝）

2024/01/24 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站「新」站名牌本週完成架設，舊站名牌考量農曆年人潮，預計年後才移除，兩款站名牌在字體大小及中英文排版都有些許不同，不少乘客把握新、舊名牌共存機會拍照打卡。

台鐵高雄車站是高雄交通樞紐與門面，站內下沉式圓形廣場與臨時圍牆更是門面中的「門面」；鐵道局南部工程分局配合車站二階工程，去年10月起啟動臨時圍牆拆除計畫，預估今年5月讓廣場成圓。

許多外地民眾、遊客抵達高雄車站時，習慣會在廣場北側、有高雄車站字樣下打卡留念，近期則有民眾注意到，廣場南側也設置「新」站名牌，字體略小、中央文排版也跟既有站名牌不太一樣，不少人把握新舊站名牌共存機會，兩邊都拍照留作紀念。

鐵道局說明，北側為臨時站名牌、即將拆除，南側則為永久站名牌，配合背光打燈，營造低調時尚氛圍；高雄車站站長黃登瑞則表示，考量春節人潮、乘客動線，舊站名牌預計農曆年後才會移除。

許多網友留言「漂亮多了又醒目」、「期望可以快點從綠園道爬上去頂部」、「希望不要裝太多」、「老車站煩請換上這個字體」、「書法字體好看，但我更喜歡之前鳳山車站臨時站外面的那個字體」、「終於、好看多了」。

台鐵高雄車站臨時牆上的舊站名牌，預計農曆年後移除。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站臨時牆上的舊站名牌，預計農曆年後移除。（記者王榮祥攝）

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