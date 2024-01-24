為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

提供帳戶給詐欺集團洗錢 男判關再賠500萬

李男提供帳戶給詐欺集團洗錢，被橋頭地院判關並賠償5百萬元。（記者鮑建信攝）

李男提供帳戶給詐欺集團洗錢，被橋頭地院判關並賠償5百萬元。（記者鮑建信攝）

2024/01/24 00:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子李昆益涉嫌提供帳戶等資料，給詐欺集團歛財使用，共有薛姓女子等16人受害，損失金額高達1400萬元，被橋頭地院依違反洗錢防制法，判處徒刑5月，併科罰金6萬，民事庭另判決他賠償500萬元予薛女。

判決書指出，李男將元大商業銀行和中國信託商業銀行存摺、提款卡、密碼等有關資料，提供給詐欺集團行騙使用，致使薛姓女手等16人，於2021年9月10日到110年11月28日陸續被騙，總金額高達1400萬元，其中薛女就匯了3筆共500萬元。

薛女等人不甘受騙，報請警方處理，辦案人員循線逮捕李嫌到案說明後，依涉嫌違反洗錢防制法，移送橋頭地檢署偵辦、起訴，檢察官並聲請院方簡易處刑。

李男辯稱，交付帳戶等資料給暱稱「阿樂」男子，對方說經營融資公司，可以幫忙製作薪轉紀錄，貸款比較好過，不知道拿去歛財，否認犯行。

承辦法官不採信他供詞，並審酌其迄未賠償薛女等人分毫，犯後態度惡劣，及高中畢業、家境貧寒等情形，判處有期徒刑5月，併科罰金6萬，罰金部分如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

由於薛女附帶民事求償，案件移送地院民庭，法官開庭間，李男經多次合法傳喚後，均未露面應訊，也未提出書狀答辯，對於薛婦主張，無疑視同自認，因此判決他賠償500萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幫詐團收購同學帳戶 阿兵哥共同詐欺取財判刑
2024/01/16 07:49

幫詐團收購同學帳戶 阿兵哥共同詐欺取財判刑
三方詐騙新招！盜帳號發網購訊息 付錢拿不到貨還變人頭帳戶
2023/12/10 16:42

三方詐騙新招！盜帳號發網購訊息 付錢拿不到貨還變人頭帳戶

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
提供帳戶給詐團 幫助轉帳洗錢 判刑6月 再判賠7被害人437萬
2023/11/20 05:30

提供帳戶給詐團 幫助轉帳洗錢 判刑6月 再判賠7被害人437萬
詐團手法翻新！外送員淪車手 台鐵置物櫃取簿被查獲
2023/10/21 21:14

詐團手法翻新！外送員淪車手 台鐵置物櫃取簿被查獲

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播