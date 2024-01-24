提供帳戶給詐欺集團洗錢 男判關再賠500萬

李男提供帳戶給詐欺集團洗錢，被橋頭地院判關並賠償5百萬元。（記者鮑建信攝）

2024/01/24 00:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕男子李昆益涉嫌提供帳戶等資料，給詐欺集團歛財使用，共有薛姓女子等16人受害，損失金額高達1400萬元，被橋頭地院依違反洗錢防制法，判處徒刑5月，併科罰金6萬，民事庭另判決他賠償500萬元予薛女。

判決書指出，李男將元大商業銀行和中國信託商業銀行存摺、提款卡、密碼等有關資料，提供給詐欺集團行騙使用，致使薛姓女手等16人，於2021年9月10日到110年11月28日陸續被騙，總金額高達1400萬元，其中薛女就匯了3筆共500萬元。

薛女等人不甘受騙，報請警方處理，辦案人員循線逮捕李嫌到案說明後，依涉嫌違反洗錢防制法，移送橋頭地檢署偵辦、起訴，檢察官並聲請院方簡易處刑。

李男辯稱，交付帳戶等資料給暱稱「阿樂」男子，對方說經營融資公司，可以幫忙製作薪轉紀錄，貸款比較好過，不知道拿去歛財，否認犯行。

承辦法官不採信他供詞，並審酌其迄未賠償薛女等人分毫，犯後態度惡劣，及高中畢業、家境貧寒等情形，判處有期徒刑5月，併科罰金6萬，罰金部分如易服勞役，以1000元折算1日，可上訴。

由於薛女附帶民事求償，案件移送地院民庭，法官開庭間，李男經多次合法傳喚後，均未露面應訊，也未提出書狀答辯，對於薛婦主張，無疑視同自認，因此判決他賠償500萬元。

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