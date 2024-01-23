遠哲科教高雄辦公室啟用 聯手中山大學辦探索地球生態冬令營

遠哲科教高雄辦公室今啟用，聯手中山大學辦探索地球生態冬令營。（中山大學提供）

2024/01/23 21:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學為讓更多學子對地球生態的現況與環境，正面臨的挑戰有更深入了解，今與遠哲科學教育基金會合作，共同舉辦「2024遠哲ALOHA！永續發展—科學與藝術探究冬令營」，為期5天，同時也啓用遠哲科學教育基金會高雄新辦公室，中山大學校長鄭英耀致詞時強調，地球生態永續發展是當前全人類共同面臨最刻不容緩的課題。

中山大學氣膠科學研究中心、遠哲科學教育基金會高雄辦公室主任王家蓁表示，此冬令營活動以永續發展為主軸，營隊名稱中的ALOHA，取自氣膠（aerosols）、陸地（land）、海洋（ocean）、人類（human）、空氣（air）的首位字母，兼具愛、希望與和平的意涵。

鄭英耀表示，培養年輕一代學子對環境議題複雜性的覺察及思考，進而知曉人類與萬物、地球各大體系間的連結，使提前了解目前生態面臨哪些嚴峻挑戰，樂見與遠哲科學教育基金會合作，共推科學教育。

包括生物、化學、 環工、醫學、能源、動植物生態、藝術等跨領域的專家學者，今天都受邀出席，包括中山大學氣膠科學研究中心（亞洲唯一氣膠中心）的跨域教授及K—12種子教師群、2位師鐸獎得主全國首位遠征南極進行生態調查的海生館研究員、深諳獼猴生態的動物專家，還有知名藝術家及音樂家等專家學者。

遠哲科教高雄辦公室今啟用，聯手中山大學辦探索地球生態冬令營。（中山大學提供）

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