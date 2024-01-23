為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

高市一家5口命案警否認3幼子頭被套塑膠袋 週四解剖複驗

高市一家5口命案，新興分局最新回應，否認3名幼子頭被戴塑膠袋。（記者黃良傑翻攝）

高市一家5口命案，新興分局最新回應，否認3名幼子頭被戴塑膠袋。（記者黃良傑翻攝）

2024/01/23 14:51

首次上稿14:17
更新時間14:51（更新案情）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子一家5口陳屍出租套房，警方以偵查不公開不吐細節，但今傳出3名幼子頭部被套上塑膠袋，新興分局最新回應，否認3名幼子頭被戴塑膠袋，強調現場只有1個塑膠袋，查出該塑膠袋是林男買炭的袋子，外界傳聞有誤。

不過，由於一氧化碳中毒足以致死，3名無辜幼子也不可能同意被自殺，他們的父親林男外出買炭，自殺疑雲升溫為加工自殺，林男涉案成分也升高，由於現場留有不少酒瓶，5人體內是否還有安眠藥、鎭定劑成分，將複驗釐清。

鄰居表示，林男一家5口於20日晚上回到住處後，妻兒4人就未再出門，只有林男獨自外出後，拎著1包物品返家，檢警將追查是否涉及「加工自殺」。

此外，高雄檢警也將清查死者保險內容，警方強調，因為套房內鎖，初步排除歹徒侵入殺人，但套房內部陳屍及證物確有詭異，檢方指示不排除「加工自殺」可能性，決定25日上午8點解剖複驗。

檢警透露，若3名幼子解剖無碳反應，就涉及先掐子窒息再行燒炭，檢警將目標鎖定在林男，主因若妻袁女欲輕生，不需再找來分居的丈夫，以及無辜的3名幼子。

新興分局中山所表示，晚間22時39分接獲報案稱上址住家房客已無法聯繫上，通知119消防救護人員到場處理，經確認屋內人員已無生命跡象，後續警方鑑識人員到場採證，並無外力介入，已報請檢察官相驗，持續釐清詳細原因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市一家5口命案，新興分局最新回應，否認3名幼子頭被戴塑膠袋。（記者黃良傑翻攝）

高市一家5口命案，新興分局最新回應，否認3名幼子頭被戴塑膠袋。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄一家5口命案 林父買木炭當天曾開車自撞電桿幸全家脫困
2024/01/22 19:27

高雄一家5口命案 林父買木炭當天曾開車自撞電桿幸全家脫困
年輕夫妻疑帶3稚子尋短 阿公怒喊：為什麼要帶走我的乖孫
2024/01/22 14:12

年輕夫妻疑帶3稚子尋短 阿公怒喊：為什麼要帶走我的乖孫

愛河下游賞景氛圍 景觀豪宅富豪齊聚
高雄1家5口陳屍住處 幼子上學無異狀
2024/01/22 11:34

高雄1家5口陳屍住處 幼子上學無異狀
悲！高雄市驚傳一家5口陳屍住處 28歲夫妻與3子喪命
2024/01/22 10:23

悲！高雄市驚傳一家5口陳屍住處 28歲夫妻與3子喪命

歐肯威士忌聯名紅點設計師打造新春禮盒
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播