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高市人行道地磚突起絆倒路人受傷 判國賠1.4萬元

人行道地磚突起絆倒路人受傷 橋頭地院簡易庭判國賠1.4萬元。（記者蔡清華攝）

人行道地磚突起絆倒路人受傷 橋頭地院簡易庭判國賠1.4萬元。（記者蔡清華攝）

2024/01/23 07:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市龍姓男子，前年8月於左營區博愛路與重義路口，因人行道地磚突起遭絆倒受傷，憤而向市府養工處提起國賠訴訟，法院判養工處敗訴，需賠償1.4萬元。可上訴。

判決指出，原告龍男於2022年8月2日下午7時50分許，行走至高雄市左營區博愛路與重義路口，因人行道地磚突起遭絆倒，受有四肢擦挫傷、左手第五指指尖關節脫臼，及左手第四指、左手第五指及腰部扭挫傷之傷害，龍男請求國家賠償18.5萬元。

該人行道養護單位市府養工處，否認龍男跌倒是因為地磚突起，也否認所提突起的地磚照片是欠缺公有公共設施應有之狀態。養工處主張，縱使該地磚突起構成瑕疵，一般情形下不致使人跌倒。

橋頭簡易庭審理認為，原告提出地磚照片，確有不平整情形，足以使往來行人邁步時絆倒，認此一公有公共設施，不具通常安全狀態，設置或管理確有欠缺。

但法官認為原告所提左手第四指、左手第五指及腰部扭挫傷、腰部韌帶扭挫傷之傷勢，距離系爭事故之發生已有一段時間，與該事故應無因果關係，所提精神撫慰應以2萬元為適當。

斟酌被告之缺失，與原告未注意足下，二者事故肇因之強弱，認原告應負3成過失責任，判市府養工處賠償1.4萬元。

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