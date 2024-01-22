高雄蜜棗上架3連鎖通路 每週六日試吃推廣至2/4

高雄蜜棗上架三連鎖通路，每周六日推試吃推廣活動，將持續至二月四日。（記者陳文嬋攝）

2024/01/22 22:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄首選蜜棗搶鮮上市，市府農業局攜手大潤發等3大連鎖通路，每週六日舉辦試吃推廣活動，將持續至2月4日，總計超過60場，並推出精緻小包裝；高雄首選電商平台也推出頂級蜜棗禮盒，民眾消費可獲得限量春節限定紅包袋。

高雄是全國最大蜜棗產地，種植面積737公頃，產量佔全國4成以上，高雄蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿外型，號稱「台灣青蘋果」，深受國內外消費者喜愛。

農業局今年攜手家樂福、大潤發、Mia C’bon等3大連鎖通路，即日起舉辦超過60場試吃推廣活動，並推出蜜棗精緻小包裝，也與家樂福、大潤發推出蜜棗年節禮盒，提供民眾送禮選擇。

農業局也於高雄首選電商平台推出頂級蜜棗禮盒，民眾即日起消費可獲得春節限定紅包袋，數量有限、送完為止，並舉辦消費滿百即贈雄幣（電商平台回饋金）1元，累積滿10元雄幣即可於平台結帳時折抵，民眾買愈多回饋愈多。

農業局分享蜜棗5個挑選小撇步，包括果皮光滑無外傷，品質佳蜜棗外皮自然帶有漂亮光澤；果蒂深且平滑，蒂頭周圍凹陷較深、廣且無皺褶者，品質佳、甜度高；盡量挑選存有果蒂的棗子，避免果肉直接與空氣接觸，容易熟化；顏色翠綠，建議選擇8分熟翠綠色至9分熟黃綠色間最恰當，較耐儲存；果實飽滿手感較沉者水分比較多。

農業局長張清榮表示，農業局近年積極推動高雄智慧農業協助農產轉型，並推出農產業智慧農業補助計畫，持續輔導更優質安全的高品質農產品上架各大通路，更是年節伴手禮的絕佳首選，邀請民眾一起提「棗」拜年。

高雄蜜棗上架三連鎖通路，每周六日推試吃推廣活動，將持續至二月四日。（記者陳文嬋攝）

高雄蜜棗上架三連鎖通路，每周六日推試吃推廣活動，將持續至二月四日。（記者陳文嬋攝）

高雄蜜棗上架三連鎖通路，每周六日推試吃推廣活動，將持續至二月四日。（記者陳文嬋攝）

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