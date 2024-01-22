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主計總處最新統計 高雄市總體及青年失業率皆六都最低

112年下半年，高雄市15-24歲失業率9.8%，是六都最低。（高市府提供）

112年下半年，高雄市15-24歲失業率9.8%，是六都最低。（高市府提供）

2024/01/22 22:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據行政院主計總處今（22）日公布最新統計，去年（112年）全國失業率為3.48%，高雄市較前期再減少0.2%，失業率3.4%六都最低；此外，112年下半年，高雄市15-24歲失業率9.8%、25-29歲青年失業率4.6%，同為六都最低，25-29歲失業率與上半年相比，降幅更高達4%。

根據行政院主計總處最新統計，六都15-24歲失業率最高的是台北市13.8%，

其次依序為新北市13.3%、桃園市10.8%、台南市10.5%、台中市10.3%、高雄市9.8%；六都25至29歲青年失業率方面，最高是台南市7.5%，其餘依序為新北市6.3%、台中市6%、台北市5.2%、桃園市4.7%、高雄市4.6%。

對此數據，高市府發言人周璟瑜表示，陳其邁市長上任以來，引進電動車、半導體、智慧科技等產業，透過園區開發與招商引資，產業進駐帶來就業人口，已逐漸展現在高雄總體及青年就業表現。

針對去年（112年）高雄市總體失業率下降，周璟瑜強調，除了近年招商引資國際大廠及企業，陸續進駐帶動就業，市府也配合中央紓困政策，協助事業單位維持營運及勞工穩定就業，持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼等作為，提供市民就業機會。

據統計，高市府去年度共舉辦33場次大型及中型現場徵才活動，參與廠商952家，提供3萬1197個就業機會；另依據廠商需求，不定期辦理小型及單一現場徵才活動，共辦理272場次。

在青年就業方面，高市府也配合中央計畫，並推動「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」等青年方案，並媒合設籍或就學高雄的青年，到高雄在地企業實習，達到畢業即就業成效。

112年下半年，高雄市25-29歲失業率4.6%，也是六都最低。（高市府提供）

112年下半年，高雄市25-29歲失業率4.6%，也是六都最低。（高市府提供）

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