高雄一家5口命案 林父買木炭當天曾開車自撞電桿幸全家脫困

一家5口命案意外查出當天林男曾開車自撞，5人自行脫困，林男則稱恍神所致。（民眾提供）

2024/01/22 19:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警偵辦新興區一家5口命案，意外發現林男買木炭當天上午，他駕駛轎車載妻兒5人前往旗津，途經旗津三路時，不知何故自撞電線桿，車身起火全毀，所幸全家及時自車內脫困，消防人員趕到撲滅火燒車。

檢警追查出租套房一家5口命案，查出林男20日晚上曾外出購買木炭，但當天上午7時左右，鼓山分局曾接獲報案，旗津區勞動女性紀念公園前一輛轎車自撞，自撞的車內也是林姓夫妻和3名稚子，經查自撞駕駛姓名就是一家5口命案的爸爸林男（28歲）。

據了解，林男當時向警方表示因精神不濟，不慎恍神自撞路燈燈桿，當時車子雖燒到成骨架，但車內5人成功自行脫困，只受擦挫輕傷並無大礙，員警並未察覺任何異樣。

據查，林男當天開車載著一家5口到旗津遊玩，行經旗津三路時疑似駕駛精神不濟，導致車輛自撞路邊電線桿，所幸及時逃生，僅乘客臉部擦挫傷，起火原因仍待消防局火調科調查釐清，警方對駕駛林男實施酒測值為0，警消將林男及乘客送往旗津醫院檢查、包紮後幸無大礙。

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