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首頁　>　高雄市

女騎機車撞併排臨停特斯拉 4歲兒3天後不治

女子騎機車載4歲兒子，於路上碰撞到併排臨停準備停車的特斯拉轎車，4歲兒子送醫後3天不治身亡。（民眾提供）

女子騎機車載4歲兒子，於路上碰撞到併排臨停準備停車的特斯拉轎車，4歲兒子送醫後3天不治身亡。（民眾提供）

2024/01/22 18:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區光華一路18日發生一起機車撞轎車的嚴重車禍，馮女（24歲）騎機車載4歲兒子，不慎撞到前方排臨停準備路邊停車、楊女（44歲）駕駛的特斯拉轎車，男童因未戴安全帽且站於機車前方踏板，因頭部受創於昨天（21日）宣告不治。

苓雅分局民權所指出，楊女當時開車至光華一路時，將轎車併排臨停準備路邊停車時，馮女騎乘機車戴著男童，疑似未注意前方狀況，機車車頭碰撞到楊女的轎車尾，造成馮女與4歲兒子雙雙倒地，站立於機車前踏板的男童首當其衝受到嚴重撞擊，加上未戴安全帽，送醫治療仍於3天後（21日）不治死亡，馮女則右腳擦挫傷，雙方駕駛均無酒駕情事。

警方初步分析，事故原因為楊女違規併排臨停，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判，依道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定，「汽車駕駛人併排臨時停車」，處300至600元罰鍰。

另馮女機車乘客未戴安全帽及站立於機車前踏板處，分別可依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者」，處500元罰鍰，及第31條5項規定「機車附載人員或物品未依規定」，處300至600元以下罰鍰。本案依規定製作相關人等警詢筆錄，於今早（22日）報請司法相驗完畢。

特斯拉轎車於路旁併排臨停準備停車，卻發生後方機車撞擊車尾，導致站在機車踏板上的4歲男童3天後不治。（民眾提供）

特斯拉轎車於路旁併排臨停準備停車，卻發生後方機車撞擊車尾，導致站在機車踏板上的4歲男童3天後不治。（民眾提供）

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