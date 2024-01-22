美濃「護雉蓮盟」蔬菜箱 共創農產、保育雙贏

「護雉蓮盟」品牌蔬菜箱內有14包產地直送的野蓮。（記者蘇福男攝）

2024/01/22 18:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃湖「凌波仙子」水雉復育7年有成，目前繁衍數量近百隻，由於棲地逐漸往附近野蓮田擴散，高市野鳥學會與美濃社群今天共同推出「護雉蓮盟」品牌，消費者訂購1299元蔬菜箱，內含14包友善水雉產銷履歷野蓮，就可幫助水雉增加生育地。

「護雉蓮盟」品牌由高市文化局和青年局支持設計，今天上午10點在美濃湖水雉復育工作站舉行發表會，包括高市野鳥學會理事長莊清富、美濃農會總幹事鍾清輝、高市客委會主委楊瑞霞和高市文化局文創中心主任陳嘉昇等人均到場共襄盛舉。

美濃湖水雉復育工作站表示，野蓮又叫「龍骨瓣莕菜」，市場上稱水蓮，和水雉曾廣布於台灣平原湖沼，但隨著天然湖沼被開發利用，野蓮逐漸從野外滅絕，全台水雉數量也一度不到50隻，所幸20年來經各界努力，近年水雉已突破2000隻。

2017年美濃退休老師劉孝伸、黃淑玫夫婦，以退休金承租美濃湖東北側1塊閒置窪地，邀集志同道合夥伴栽種水草，成功地讓水雉留下繁衍，強化公部門投資生態保育的信心，2021年高市野鳥學會認養高市觀光局興建的美濃湖水雉復育工作站與大灣棲地，2022年並與美濃區蔬菜產銷班第18班攜手共組巡守隊。

野鳥學會總幹事林昆海表示，美濃湖水雉復育7年有成，目前繁衍數量近百隻，由於母鳥有強烈地域性，且有一妻多夫的婚配制度，現有棲地不夠使用，水雉逐漸往附近野蓮田擴散築巢，而水雉築巢繁殖期約在每年5至8月間，因孵化長達23天，會造成友善水雉的野蓮農採收損失，因此推出「護雉蓮盟」品牌共創農產、保育雙贏計畫。

莊清富說，農友每天觀察鳥類行為，協助記錄野蓮田生態，並提供農業知識，協助水雉所需的水草栽培，高雄鳥會則以適合宅配的專屬包裝，提供1299元蔬菜箱，內含14包友善水雉產銷履歷野蓮，生態之友每吃一口產地直送的野蓮和友善農產，就可幫助水雉族群增加生育地。

「護雉蓮盟」品牌蔬菜箱2月起每週配送，每週五結單，隔週二冷藏宅配，產地直送比賣場划算又新鮮，未來並將結合美濃當期物產，將部分野蓮換為等價的友善耕種白玉蘿蔔、木瓜、橙蜜香小番茄或高雄147米等，並有每月不同的食農、生態與客庄圖文創作，值得收藏。

民眾可到高市野鳥學會官網下單訂購，並了解更多南台灣關注物種。

高市野鳥學會與美濃社群今天共同推出「護雉蓮盟」品牌，消費者訂購友善水雉產銷履歷蔬菜箱，就可幫助水雉增加生育地。（記者蘇福男攝）

高雄美濃湖「凌波仙子」水雉復育7年有成，目前繁衍數量近百隻。（記者蘇福男攝）

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