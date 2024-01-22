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高雄感恩便當會 賴清德提未來4年會做更多、讓年輕人有感

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，22日起啟動全台感恩便當會。（民進黨高雄市黨部提供）

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，22日起啟動全台感恩便當會。（民進黨高雄市黨部提供）

2024/01/22 14:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，今天（22日）起啟動全台謝票及感恩便當會行程，中午與數百名高雄後援會幹部吃便當；賴清德強調，未來4年會做更多，讓年輕人有感。

賴清德與蕭美琴今天起啟動謝票及感恩便當會行程，除感謝各地輔選幹部及志工，也傾聽基層意見。今天第一天從高雄、屏東出發，預計為期2星期，繞台灣一圈。

第一場的感恩便當會，今天中午在高雄鳳山和樂宴會館舉行，包括高雄8位立委當選人、民進黨籍民代、後援會幹部等近千人到場，吃的便當則是從外面叫進來的，但現場並未開放媒體採訪。

高雄8位立委當選人及市長陳其邁、議長康裕成輪番上台，感謝後援會幹部的力挺，讓高雄立委全壘打、賴清德高票當選。

據轉述，賴清德上台致詞時，首先感謝此次總統大選，在高雄開出不錯的票數，立委也8席全上。他強調，未來守護國家安全，會擺在第一優先；第二，將與民主陣營持續合作，讓台灣更安全、經濟更發展，他承諾未來4年，會特別加強經濟這一塊。

第三點，賴清德表示會支持年輕人，與年輕人站在一起。過去8年，蔡總統是為年輕人做最多的總統，但可能有些人覺得還不夠，未來4年，他會做更多，讓年輕人有感。

對於競選時的「TEAM TAIWAN，挺台灣！」團隊，賴清德認為並非隨著大選結束而解散，而應延續下去，在各地多聽、多看，幫助了解還有哪些政府做得不足之處，讓未來國政更好。

蕭美琴也簡短致詞感謝支持者，她表示，離開美國之後，回台時間很短，還在適應台灣的生活步調，這段時間深深感受大家的幫忙協助，期盼未來一起往前走。

高雄市議長康裕成（中持麥克風）帶著民進黨議員及兩名新科立委李柏毅（中左）、黃捷（中右），向後援會幹部致謝。（民進黨高雄市黨部提供）

高雄市議長康裕成（中持麥克風）帶著民進黨議員及兩名新科立委李柏毅（中左）、黃捷（中右），向後援會幹部致謝。（民進黨高雄市黨部提供）

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