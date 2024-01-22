年輕夫妻疑帶3稚子尋短 阿公怒喊：為什麼要帶走我的乖孫
2024/01/22 14:12
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警偵辦一家5口陳屍出租套房案，今於市立殯儀館相驗，死者家屬強忍悲慟不發一語，檢察官決定25日進行複驗，釐清死因。據悉，當死者林姓男子的老父接獲警方通知趕來現場，得知3名愛孫也不幸離開，傷心欲絕，怒喊為什麼要帶走他的乖孫。
鄰居表示，林男一家5口於20日晚上回到住處後，妻兒4人就未再出門，只有林男獨自外出後，拎著1包物品返家，檢警將追查是否涉及「加工自殺」。
據了解，袁女獨自租套房在服務業上班，丈夫林男在工廠工作，警方於屋內發現融資公司寄的催繳通知單，袁女是否向地下錢莊借貸，檢警也要追查釐清。檢警表示，現場並無打鬥痕跡，袁女所租套房內鎖，也沒有被破壞的痕跡，初步排除有外人侵入行兇，或故佈疑陣殺人。
檢警調查，袁女曾因還不出28萬元車貸遭強制執行，她平日獨自居住在出租套房，床邊還留有酒瓶，不過，現場並未發現任何遺書，是否夫妻合議？還是單一方所為？仍待檢警相驗屍體，但可以確定3名稚子無辜被奪走生命，相關案情仍待進一步釐清。
據悉，林男在工廠上班，工作還算穩定，他的父母親住在屏東，平時會幫忙照顧3個孫子，當老父獲警方通知趕到高雄兒子住處，得知3名愛孫全失去生命，傷心欲絕，怒喊為什麼要帶走他的乖孫。