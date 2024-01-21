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學測國寫作文「縫隙的聯想」 高雄考生：闡述空間大

學測第2天考完，明天最後一天考數學B與社會。（記者許麗娟攝）

學測第2天考完，明天最後一天考數學B與社會。（記者許麗娟攝）

2024/01/21 18:32

〔記者許麗娟／高雄報導〕113學年度大學學測今天（21日）最後一節考國寫（國語文寫作能力測驗），大部分考生都認為整體很好發揮。作文題目「縫隙的聯想」的闡述空間大，有人發想為城鄉教育的差距、有人從砍掉樹木讓新芽生長發揮。

中正預校考生陳同學覺得整體而言很好發揮，在短文的部分，第1題講到如草莓族或南美洲民族很會踢足球等，被冠上正向和反向的標籤；第2題是要舉生活中的例子說明標籤的看法，他舉的是自己小時候因為記憶力不是很深，所以名字念不出來，會以身體的特徵，例如大頭之類的來標籤同學，當時還不知道它的效果和影響，長大後才知道生活中很多方面都充滿了標籤。

陳同學說，作文「縫隙的聯想」則是舉了大自然花草樹木在爭取太陽照射的同時，也會有縫隙的例子，因此他以教育的城鄉差距為發想，闡述這種差距在某種程度來說也是一種縫隙，爭取教育資源也如同爭取太陽照射一般。

高師大附中考生沈同學認為，這次的作文跟以往在模擬考時遇到的題目不太一樣，模擬考題目比較傳統、多是情意題的抒發，這次則偏向個人經驗和想法的體悟，跟108課綱後學測的題目走向大致一樣。他舉了備考讀書時需要休息，就像樹木需要砍掉一些才能讓新芽生長一樣，適時休息可以清掉累積太多的思緒和壓力、讓思考更清晰，新的想法能更有機會發展，原本具備的知識能有更多空間和能力去吸收和增加。

道明高中考生曾宥菱表示，短文部分寫出對標籤的正面和負面看法，算是蠻好寫的；作文部分她覺得縫隙對自己而言就是一個情緒的出口，採取論說文的方式寫作。

道明高中考生吳同學也覺得整體滿好發揮的，因為標籤這個動作在平常比較常見，因此舉了一個影片下方會有標註的標籤為例來說明負面影響；作文部分則是以自身有過的經驗，雖然在體育比賽中曾經失敗，還是能夠再去學習做縫隙的延伸解讀。陳姓考生則以人與人之間的相處不需逼著對方去做一些太過的事，需要給對方一些空間，留一些縫隙，才是健康的互動來闡述縫隙。

學測第2天，今日缺考人數部分，高師大的高雄第一考區英文118人、國綜120人、國寫162人；中山大學的高雄第二考區英文58人、國綜74 人、國寫93人；高雄大學的第三考區英文68人、國綜72人、國寫79人。

今日高雄考區整體秩序良好、無重大違規，第一考區除了喝水、手機響、手機放口袋等零星違規外，未發生重大違規事件。第二考區則有3名考生因未攜帶有效證件正本，且未於規定時間內送達，依規定扣減1級分；另有1名考生在考試開始鈴響前翻閱題卷，扣該科成績2級分。明天最後一天的考科為數學B與社會。

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