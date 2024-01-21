高雄港碼頭變「冬日遊樂園」 來愛河灣「轉角」看黃色小鴨

高雄冬日遊樂園有超大黃色球池。（記者王榮祥攝）

2024/01/21 16:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市、港合作新篇章！今攜手宣布將港區16-18號碼頭，改造為「冬日遊樂園」，可以在愛河灣最美的「轉角」看黃色小鴨與夕陽，還可在遊樂園內盡情玩耍，高雄市長陳其邁笑說，冬天來高雄就對了。

高雄市政府今與台灣港務公司，共同於高雄港17號碼頭辦理「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」，宣布高雄港16-18號碼頭從貨櫃碼頭變身為「冬日遊樂園」主場域，歡迎全台民眾1/27到2/25來這裡玩樂，也可從最美轉角看看黃色小鴨。

市長陳其邁也同步公布驚喜彩蛋，屆時將有2隻小鴨出現在愛河灣，雙鴨象徵「市、港合作」締造港灣城市進步的「雙贏」，也透過雙鴨見證亞洲新灣區10年來的發展與蛻變，同時希望帶給市民及遊客加倍的溫暖療癒與幸福。

高市觀光局說明，16-18號碼頭的冬季遊樂園，規劃有14項游具與各型氣墊設施、8組裝置藝術，還有兒童劇團、馬戲等70多場節目，以及美食市集。

今說明會現場，部分氣墊與裝置已先行佈設，參與說明會演出的孩童們率先體驗，在超大型黃色球池內蹦蹦跳跳、或在氣墊裡奔跑，開心到差點忘記跟高雄市長陳其邁、港務公司董事長李賢義等貴賓一起進行開幕秀。

陳其邁除公開感謝台灣港務公司大力相挺，同時強調向海致敬、還河於民，打造親水公共空間，一直是市府努力的目標，打開碼頭圍牆讓市民親近海洋、10年前迎接黃色小鴨首次航進高雄港、1-15號碼頭及旅運中心等亞灣區重大建設成型後，今16-18號碼頭也完成整備全面開放，歡迎大家來看看，冬天到高雄就對了，吃冰也很正常。

李賢義則指出，2017年與高市府合資成立「高雄港區土地開發股份有限公司」逐步完成高雄港蛻變，包含碼頭區棧庫群活化、候工室設計旅店營運、第三船渠大港倉整建營運、愛河灣遊艇碼頭開發營運及高雄旅運中心啟用等，帶動港市整體發展、吸引民間投資、創造周邊觀光及商業價值。

他補充，高雄港16-18號碼頭開放後，民眾可直接從高雄流行音樂中心一路逛到高雄港旅運中心，以不同角度及視角欣賞黃色小鴨，展現亞洲新灣區的水岸新風貌。

高雄冬日遊樂園相關資訊可上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

高雄市政府與台灣港務公司攜手將貨櫃碼頭打造成冬日遊樂園。（記者王榮祥攝）

冬日遊樂園的大型氣墊。（記者王榮祥攝）

高雄冬日遊樂園設於高雄港16-18號碼頭（圖中白色氣墊週邊），這裡也是愛河灣出口的轉角、視野遼闊。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義，一起宣布黃色小鴨有兩隻。（記者王榮祥攝）

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