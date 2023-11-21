蔡英文、陳其邁陪逗貓！誇黃捷「年輕力壯、很耐操」

黃捷和總統蔡英文、市長陳其邁3位貓奴，在貓咪咖啡店逗貓和自拍。（黃捷提供）

2023/11/21 22:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰倒數53天，高雄市第6選區立委參選人黃捷今晚（17日）在臉書秀出一段和總統蔡英文、市長陳其邁到咖啡店逗貓的影片，小英總統誇讚黃捷是「年輕力壯、很耐操」。

影片中，黃捷與小英總統、邁邁市長前往位於前金區的一家貓主題咖啡館，3位貓奴不僅與店貓自拍、聊貓奴話題，也進行貓吐司「作畫大挑戰」，陳其邁的「畫作」還被小英總統一臉嫌棄地說「你那隻像嗎？」陳其邁則笑笑回應「我這是小貓」，並很快就把貓土司吃掉。

黃捷在影片中提到，她的母校雄女就在附近，前金區則是此次她的選區範圍。小英總統則提到，黃捷是年輕一輩進步價值的象徵，並開玩笑的說，黃捷年輕力壯、很耐操。陳其邁接著回，讓年輕世代接棒很好，小英總統也在影片中也勉勵黃捷「加油，我們很期待你當選」。

這段3位貓奴合拍的影片，晚上同時在蔡英文的YouTube頻道、陳其邁及黃捷的臉書粉絲團時貼出，而且3人的剪輯各有不同角度。

蔡英文的YouTube頻道寫到，3個貓奴聚在貓咪咖啡廳，不只擼貓、喝咖啡。黃捷也跟小英總統介紹了高雄這幾年的改變、發展。像是高雄流行音樂中心、高雄輕軌，都吸引了許多國內外的朋友，到高雄觀光。

蔡英文說，2020年，陳其邁補選上市長後，在中央、地方的合作下，高雄加速發展。現在的高雄已經是一個國際級城市。城市的發展、國家的未來，需要一代一代接棒，黃捷是年輕世代，擁有先進的思維和行動力，希望大家1月13日，給年輕人機會，一起建設高雄。

陳其邁則在臉書發文寫到，可愛爆表的貓咪吐司，一上桌差點就要開吃！還被小英總統和黃捷阻止，要他先做畫啦。前金區他已經很熟，不過年輕、專業的黃捷比他還更熟，這次帶他們到這家貓咪咖啡廳，用餐被各色貓咪圍繞，很療癒的在地小店。

黃捷說，很感謝總統跟市長能特別撥空跟她一起到前金區的貓咪咖啡廳，他們三人的共同點就是都有養貓，且是十足的貓奴。黃捷提到她本身非常關心動物權益，無論野保還是動保政策都積極推動，成功爭取寵物公園，也研擬善終園區、守護生態敏感區，更時常舉辦寵物義診。

小英總統誇讚黃捷是年輕力壯、很耐操。（黃捷提供）

黃捷與可愛的貓咪合影。（黃捷提供）

黃捷和總統蔡英文、市長陳其邁3位貓奴在貓咪咖啡店聊貓話題。（黃捷提供）

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