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高雄左營區3天2度停電波及雙鐵 肇事變電所曝光

「屏山變電所」外觀如同辦公廳舍或透天民宅。（圖擷取Google地圖）

「屏山變電所」外觀如同辦公廳舍或透天民宅。（圖擷取Google地圖）

2023/11/21 19:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區3天發生2次大停電！首先是19日將近5000用戶停電，今（21）日更波及「雙鐵」的高鐵及台鐵，所幸列車正常營運，但漢神巨蛋購物廣場延後1小時開店。肇事的是「屏山變電所」，可能是啟用以來首次出狀況，台電仍在釐清確切原因。

「屏山變電所」全稱「台電屏山一次配電變電所」，由高屏供電區營運處管轄，位於左營區華夏路與重忠路口，就在警廣高雄台後方，附近另有左營警分局博愛路派出所。

據了解，台電降低變電所設置的爭議，建物外觀如同辦公廳舍或透天民宅，因此「屏山變電所」大約為4層樓建物，若非有台電工程車停放，路過者可能不知是變電所。

台電高屏供電區營運處表示，今天上午10點20分，屏山變電所因系統電壓異常偏高，造成高鐵左營站、台鐵新左營站、漢神巨蛋、警廣高雄台等4家高壓用戶，因過壓保護動作停電，已於下午12點20分全數復電完成，事故原因仍在調查中，造成用戶不便，深感抱歉。

據指出，這可能是屏山變電所啟用多年來，首次出狀況，但系統電壓為何突然異常偏高？是內部還是外部造成？台電持續釐清。

回顧11月19日下午大約12點20分，因地下電纜故障導致無預警停電，影響範圍包括左營區大中二路、天祥二路、至真路、辛亥路、孟子路、華夏路，多達4687戶，經過6個多小時搶修，當天晚間6點45分全數復電。

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