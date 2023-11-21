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高雄岡山等3區明天停水 影響8600戶

高雄岡山等3區明天停水影響用戶。（記者陳文嬋攝）

高雄岡山等3區明天停水影響用戶。（記者陳文嬋攝）

2023/11/21 18:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處將於明天辦理嘉興加壓站高壓電氣檢驗，高雄市阿蓮全區、岡山區6里、路竹區4里明天13時至17時停水，總計8600戶用戶停水，請民眾提前儲水備用。

水公司表示，停水區域為路竹區甲南、甲北、竹圍、下坑里；阿蓮區全區；岡山區大莊、台上、嘉峰、嘉興、潭底、華崗里，總計8600戶用戶停水。

水公司表示，這次除了停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，但於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才能恢復正常，恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，停水期間關閉抽水機電源，以避免馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

水公司說，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，將待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

水公司指出，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，請民眾配合節約用水，並預作儲水準備，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司。相關停復水資訊可上水公司網站查詢，水公司客服電話1910。

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