日本山梨縣議會、橫濱市議會訪高市 議長康裕成：歡迎好姊妹

日本山梨縣議會參訪團拜訪高雄市議會。（議會提供）

2023/11/21 19:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本山梨縣議會、橫濱市議會參訪團，今下午先後拜訪高市議會，議長康裕成偕同市長陳其邁歡迎「好姊妹」再次來訪，康裕成看見老朋友風采依舊、打從心裡開心，也期待雙方友誼長存。

高市議會與橫濱市議會、山梨縣議會，分別於2000年及2018年締結姊妹議會，疫情過後，山梨縣日台國際交流促進議員懇話會與日華親善橫濱市議會議員聯盟，分別在會長白壁賢一以及橫山正人率領下，再次造訪高雄。

兩姊妹議會不約而同到訪，讓康裕成很興奮，並偕同市長陳其邁、副市長林欽榮、國民外交促進會會長林智鴻、副會長鄭孟洳，及李順進、黃文益、陳玫娟、陳麗娜、李雅慧、李雨庭及黃秋媖等議員，一起歡迎好友到來。

康裕成開心回憶，2018年她和白壁會長分別代表高雄市議會及山梨縣議會，簽訂友好交協定備忘錄，促成雙方搭建友誼橋梁、意義非凡，她特別感謝隆大營建董事長陳武聰、居中搭建高雄與山梨縣友誼橋樑。

高雄與橫濱締結姊妹議會則超過20個年頭，康裕成回顧2017年率團訪問橫濱市議會後不到一週，橫山會長及森敏明會長隨即率團回訪，創下罕見互訪紀錄，她感謝山梨縣及橫濱市議會對高雄如此重視。

陳其邁也把握貴客到訪時機，期盼與山梨縣締結姊妹市，建立觀光、文化及城市治理的夥伴關係；他也感謝橫濱市議會多次支持台灣參加世界衛生組織及民航組織決議案，期許未來有更多方交流可能。

山梨縣議會白壁賢一會長及橫濱市議會橫山正人感謝康裕成、陳其邁，在百忙之中熱情接待，期待疫情趨緩後，雙方城市交流能加快腳步，帶動產業振興。

日本橫濱市議會參訪團拜訪高市議會。（議會提供）

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