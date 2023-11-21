設計太陽能板清潔系統 國中生拿高雄Maker創意發明賽第1名

苓雅國中國二生江家儀、黃筱涵、黃婉溱設計的「重見光明-太陽能板清潔系統」，奪得Maker創意發明競賽「創意作品類」國中組第1名。（圖由高雄市教育局提供）

2023/11/21 13:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕太陽能板不僅清洗不易，也常傳出遭鳥糞攻擊而降低效能，苓雅國中3名女同學發想設計出「重見光明-太陽能板清潔系統」，利用藍芽操控配對清潔設備，安全與輕鬆的完成清洗工作，降低清洗太陽能板的危險，這項發明於今年高雄市2023「Maker創意發明競賽」擊敗群雄，勇奪國中組第1名。

Maker創意發明競賽分為「創意想像」與「創意作品」2大類，分為國小中低年級、國小高年級、國中與高中職等4組進行競賽，今年共有485件發明作品參賽，初審選出佳作153件、優等81件，晉級複賽作品42件後進行第2階段複審作品發表。經專業評審團評定出各類組前3名，其中「創意作品類」獲得前3名隊伍將推薦參與「2024 IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」複審，為高雄市爭取桂冠榮耀。

南部因日照充足，太陽能板設置全國第1，由於不少出現在屋頂及高處，造成清洗不易，以及工人爬上爬下清洗等危險。苓雅國中國二生江家儀、黃筱涵、黃婉溱說，太陽能板若沒有定期清潔，據調查原來效能至少下降40%，但其實只要有一塊布，就能讓滿污的太陽能板恢復效能，她們設計出以藍芽配對方式，操控太陽能板清潔系統，不但方便清潔，重要的是減少工人爬上爬下清洗太陽能板的危險，提高太陽能板的發電量，3人設計的「重見光明-太陽能板清潔系統」，打敗許多優秀國中生發明的作品，奪得「創意作品類」國中組第1名。

此外，東光國小學生今年也以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」獲得「Maker創意發明競賽」國小中低年級組第1名，將傳統的交通錐結合伸縮式警示帶裝置與LED警示燈，讓三角錐發揮安全效用，充分達到示警功能。

另東光國小也以「一轉就收，踩了就用！二次水循環利用裝置」，拿下國小高年級組第1名；道明中學學生設計出能循環節水的「肥皂台清潔組」，同樣從初賽打入決賽，勇奪高中職組第1名。

教育局長謝文斌表示，高雄市師生團隊歷年屢屢在國際發明與創意競賽中大放異彩，其中高雄市「Maker創意發明競賽」扮演舉足輕重的推動角色，激勵學生們發揮Maker自造者精神，讓學生們持續關懷社會環境，發揮創意改善生活問題、促進社會進步。

東光國小學生以「內嵌式伸縮警示帶交通錐」獲得競賽國小中低年級組第1名。（圖由高雄市教育局提供）

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